屠龍小隊案．判刑｜吳智鴻：行動幕後策劃人　既是資優生亦是狂人

吳智鴻在2019年的社運期間為一個無名激進小隊的隊長，他同時亦是一個殺警計劃的幕後策劃人，他被指與「屠龍小隊」的隊長黃振強合謀策劃在鬧市放炸彈殺警。惟計劃最終未能實行，吳被捕後承認曾安排兩隊隊員到台灣軍訓、買槍試槍，及組裝炸彈等，早前在高院承認串謀爆炸、管有槍械及彈藥兩罪，今（14日）被法官張慧玲判囚23年10個月。



認罪的吳智鴻未有在審訊中擔任控方證人指證他人，但審訊期間各名污點證人的證供卻均離不開他，黃振強指他是殺警計劃的幕後策劃人；其隊員彭軍壕認覺吳為人「癲」及很惡；吳的好友許湛榮的律師則曾透露，吳是一名曾為情企圖自殺的性情中人。吳的代表大律師則強調吳並非專業恐怖分子，指吳求學時曾被評為資優生，但後來患上抑鬱症，病情更因2019年社運感沮喪而加劇。



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身型高大留長髮紮小馬尾

現年28歲的被告吳智鴻，身型高大，留有長髮並紮上一條小馬尾並有載上眼鏡，他上庭見到旁聽席的親友，會向他們揮手微笑。審訊期間，多名證人提及吳在計劃中的角色和狀態，到底吳是個如何的人，直至其律師的求情才透露一點端倪。

律師指吳本性溫和曾到雲南做義工

吳的代表大律師求情時透露，吳小學時被評為資優生，品學兼優，喜歡釣魚和電腦。後來，吳中學升讀港島華仁書院，初中因成績退步等患上抑鬱症，畢業後曾在建築公司任文職，並獲晉升為助理工程師。大律師又指吳本性溫和，關心時事和國情，案發前一年更曾到雲南山區參與義工活動。然而，當時嘗識停藥的吳於2019年遇上社會事件感沮喪，致抑鬱症加劇，更迷失在社會氛圍及網上輿論中，才犯下本案。大律師指吳已重新就醫，病情受控，並指本案計謀只維持數月，法庭不應把吳定性為專業恐怖分子。

屠龍小隊隊長黃振強作供時指吳智鴻才是大行動計劃的策劃人。

兩隊長網上討論區認識

「屠龍」隊長黃振強作供時透露，他於「元朗721事件」後，在網上討論區留意到一個叫「流浮山刀手」的用戶，認為他說話「有point (有道理)」，遂私訊聯絡相約見面，後來知那人是吳智鴻。

指吳提倡示威者與警方要武力對等

黃稱當時仍未成立「屠龍小隊」，但吳幕後有「金主」，吳亦會資助黃的前線活動。「屠龍」成立後，二人見面更頻密，他曾在吳的邀請下出席在科大舉行的「勇武派抗爭會議」，並認識其他小隊。他指吳曾在會議上稱，勇武示威者與警方的武力不對等，又提倡示威者要主動出擊，引入軍火，期望前線小隊可增強武裝。黃又認為吳因為欣賞「屠龍」的勇武能力，故把到台受訓的機會留給他的小隊。

黃稱台灣軍訓後首聞槍及炸彈計劃

在兩小隊成員參與台灣軍訓回港後，黃稱吳曾計劃於同年10月用槍殺警，但後來因懷疑遭監視而剎停行動，黃又提及吳當時稱已找人整炸彈。及至11月，吳稱軍火已抵港，安排到西貢試槍，黃只派了兩名隊員出席。黃稱他與吳於試槍後翌日再會面，吳告知他行動細節，包括由「屠龍」引戰，把警員引到特定位置，吳的小隊會準備一個20公斤的炸彈等，後續並有開槍殺警的計劃。黃與吳之後續有就計劃的細節作訊息交流，並指吳曾在訊息提到：「第一波想盡殺.....有幾多殺幾多，全民執槍」。黃供稱他有提吳要待示威者離開後才開槍，吳則回覆說：「總之狗(警察)人分隔就會射」。

「槍手」蘇緯軒亦有接觸過吳智鴻。(資料圖片)

吳曾要求要3枝槍

案中當「槍手」的被告蘇緯軒，作供時亦有提及過吳。蘇稱他在2019年6月透過朋友Stephen介紹，認識了數名勇武的激進分子，後來知其中一人是吳智鴻，吳曾向他表示要購入3支槍。蘇又提及，在有示威者於10月1日遭警開實彈擊中後，吳曾稱示威者用實彈對抗警方亦無可厚非，開始構思用實彈的計劃。後來Stephen安排蘇在計劃中任「槍手」，蘇雖然並不想參與其中，但因擔心退出會遭Stephen報復，所以表面上假意配合，但實際上直至行動前一天仍在找籍口不參與行動。

彭軍壕比吳年長10年卻要聽命於吳

證人當中與吳有最多接觸的，要數其小隊成員彭軍壕。彭在1986年出生，案發時已逾卅歲，比吳年長十年，雖然彭年紀較大，但外型上彭個子較小，吳則較為魁梧，彭稱他與吳早於2014年便因社運認識，若以年齡計算，吳於2014年時應只約18歲，彭則28歲。兩人於2019年重聚，彭在吳邀請下，成為金主「大嚿」組織旗下小隊的一員。 彭在隊中經常陪吳出席會議，並常要聽吳指揮，包括交收炸彈材料及手槍等。

吳曾建議向警擲鏹水彈

彭作供時又提及吳曾在小隊中構思擲鏹水彈行動，他指有次小隊成員在灣仔旅館集合時，吳帶同4支鏹水及2支洗石劑，準備待警員經過時，高處擲下鏹水。惟後來彭買外賣回來，獲吳告知因錯失了時機，最後沒有實行。吳後來亦有叫小隊成員保持低調，稱要為未來的大行動保留實力。

形容吳係好惡既人認覺吳癲

彭在接受辯方盤問時稱，他不曾考慮到預計放置炸彈待位置附近有油站，另坦言知悉殺警計劃後「覺得吳智鴻係癲架」。但被問及為何沒有退出計劃，及將事件告知其任警員的父親時，彭坦言害怕退出會「累全家」。彭在錄取無損權益口供時亦曾表示：「我就一直好想退出，但以鴻仔為人，我知道佢咁多嘢，佢亦知我住邊度。如果我唔參與既話，佢可能會搵人殺我同搞我屋企人，所以我無得唔參與。」彭又形容吳是一個「好惡既人」，直認：「怕咗佢。」

獲判無罪釋放的許湛榮，與吳智鴻中學時是要好朋友。(蘇煒然攝)

吳曾為情企圖自殺

被告當中與吳認識最久的，應是最後獲裁定無罪的第六被告許湛榮。許與吳同是「華仁仔」，雖然他未有出庭自辯，但其大律師盤問彭軍壕時曾透露吳的一些往事。大律師指，許與吳在中學時認識，兩人屬形影不離的好友。大律師又透露，吳曾於2013年尾為情企圖自殺，當時在外國留學的許，得知此事後停學回港陪吳。大律師又聲稱，彭提及吳欲擲水彈當天，正因為許曾向吳明言：「唔想咁做」，吳最終才放棄計劃。

許亦不認同吳的行動

律師續指，後來吳安排西貢試槍一事，並取出槍和炸彈，許再向吳明言：「我唔會掂呢啲嘢。」下山後，許明言不想參與犯法的事。許的律師強調， 許與吳雖是好朋友，但不代表許支持吳的所有行動。許在試槍後已退出行動，直至同年12月7日，即原定大行動的前夕，吳曾兩度致電許均被「cut線」，因許不想在這事上與吳再有交集。

原定的殺警大行動詳情

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原定計劃最終告催

涉案的計謀，原定於2019年12月8日，民陣在港島舉行「國際人權日大遊行」時進行，「屠龍小隊」與以吳智鴻為首的激進派組織是主要骨幹成員，他們會在灣仔軒尼詩道近銅鑼灣的地方引爆一大一小炸彈，再有「槍手」遠距離用真槍殺警。控方在審訊時展示過一張疑案件有關的草圖，顯示擬放炸彈的地方鄰近一所油站。惟吳及黃等人在當日凌晨被捕，計劃最終告催。

案件編號：HCCC 164/2022, 255/2023

受審6被告裁決：

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案情撮要

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