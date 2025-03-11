Deliveroo戶戶送撤走｜關注組：若外賣員符合418規定應可獲遣散費

【Deliveroo / Foodpanda / Keeta / 飲食業】戶戶送宣布4月7日後結束香港業務。現時外賣員被視為自僱，外賣員權益關注組指部份外賣員已為戶戶送工作逾兩年，符合《僱傭條例》下俗稱「418」的規定，應可獲遣散費。她又批評現時平台沒有確立與外賣員之間的勞資關係，公司不用提供強積金、工傷賠償等勞工保障，但外賣員面對操控可能較一般員工更大，例如「送錯單」可被罰停更長達14天。

勞聯立法會議員林振昇在電台節目表示，昨已接觸200多名工友，他們關注工作量及收入會否與以往相同。他倡議在自僱人士和僱員之外，增設獨立工作者的身份，讓公司提供較全面的工傷保障等。



關注組：若外賣員符合418規定 應可獲遣散費

現有用戶及送遞員將被「導向」至foodpanda，外賣員權益關注組成員林凱汶表示，部分只做戶戶送的外賣員曾遭foodpanda解僱，關注相關員工能否成功「過檔」。

現時外賣員被視為自僱，林凱汶表示部分外賣員為戶戶送工作逾兩年，符合《僱傭條例》下俗稱418的「連續性僱傭合約」規定，即受僱於同一僱主工作4星期或以上，而每星期工作滿18小時。根據法例，僱員可享有一系列僱傭福利，例如法定假日薪酬、有薪年假及疾病津貼等。林凱汶認為相關平台應發放遣散費，又提倡外賣員與資方確立僱傭關係，確保員工享有工傷賠償，以及保障其基本收入。

戶戶送回覆指，所有外賣員是自僱人士。至於公司的員工，可獲的遣散費高於政府規定。

有外賣員追討賠償法律程序未完結

早前有戶戶送外賣員發生交通意外，其後入稟法庭追討僱員補償。林凱汶指，部份法律程序尚未完結，豈料戶戶送宣布撤出香港，昔日留下的問題仍未解決。她問：「工傷嘅人點算好？點先追返呢啲公司攞到應得嘅賠償？呢啲都係需要處理嘅問題。」

3年前，尼泊爾裔戶戶送外賣員Gurung（左五）在上環送外賣期間發生交通意外，令他永久失去右手兩根手指的活動能力。（外賣員權益關注組提供圖片）

外賣員權益關注組指，戶戶送向Gurung索取訟費，是欺壓和恐嚇工傷勞工，促請對方停收訟費。

關注組：兩平台懲罰外賣員機制較苛刻

林凱汶引述外賣員指，戶戶送訂單量愈來愈少，估計受平台系統「控單」所致。

開住個台成個鐘得一張單，步兵得廿幾蚊一張單，咁時薪就得廿幾蚊，連最低工資都無 外賣員權益關注組成員林凱汶

戶戶送撤走後，她擔心剝削外員的情況加劇，形容KeeTa和foodpanda對外賣員控制較多，例如：外賣員接單率未符合要求、「送錯單」等，便需停更7至14日作為懲罰，而部分指標並不清晰。她批評現時沒有確立平台與外賣員之間的勞資關係，公司不受勞工相關法例監管，不用提供勞工保障，但外賣員面對操控可能比一般員工更大。

林振昇：三分一求助者依靠戶戶送維生

勞聯立法會議員林振昇今早在電台節目《千禧年代》表示，昨日接觸約30名工友，亦透過他們聯絡200名車手。外賣員關注被「導向」至foodpanda後，工作量及收入會否與以往相若，舉例有外賣員過往一個月內能賺取3萬多元。他期望新公司盡快向外賣員交代條款和細節等。

接獲的求助中，約三分一人主要依靠戶戶送維生，當中不少是少數族裔，主要是以電單車送貨為主。現時外賣員被視為自僱，不能透過《僱員補償條例》等獲得工傷賠償。林振昇指，倘發生交通意外，外賣平台提供的保險最高可達30萬；但若員工受僱員補償條例保障，賠償金額會更高，保障更全面，若員工不幸逝世，保險金額可達200多萬。

勞聯立法會議員林振昇。（黃浩謙攝）

倡增設「獨立工作者身份」

適逢勞工處正在進行針對獨立工作者的調查研究，林振昇倡議在自僱人士和僱員之外，增設「獨立工作者」的身份，並設定另一套勞工法例，向他們提供工傷保障、適量強積金供款等。