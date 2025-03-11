Deliveroo戶戶送撤走｜外賣平台三變二競爭降　飲食業憂抽成回升

【Deliveroo / Foodpanda / Keeta / 飲食業】戶戶送Deliveroo將於4月7日後結束香港業務。餐飲聯業協會會長黃家和透露在Uber Eats撤出香港後，兩間外賣平台即戶戶送及Foodpanda，平均向餐廳收取35%抽成，但Keeta攻港後競爭再次白熱化，抽成降至30%。他憂慮恢復「兩台獨大」的局面後抽成回升，可能再次影響餐飲業的收入。

有點心店老闆透露，雖然戶戶送的抽成高於Keeta，但後台服務最為靈活，可隨時更改食物款式及價錢等，毋須申請並等待數日審批，因此感到可惜。他直言「幾鍾意佢㗎。」



Keeta攻港後 外賣平台向餐廳抽成由35%降至30%

外賣市場三分天下局面，僅維持兩年告一段落。黃家和表示，自2021年Uber Eats撤出香港後，兩間外賣平台戶戶送及foodpanda，平均向餐廳收取35%抽成，惟Keeta攻港後競爭再次白熱化，3間外賣平台為了爭奪更多餐廳加入，抽成逐步降至30%，因此戶戶送的撤出將會再次打破平衡。

黃家和對Keeta和Foodpanda將變「兩台獨大」感到憂慮，擔心抽成回升後，再次影響餐飲業的收入。他期望外賣市場未來可健康發展，避免市場壟斷的情況。

張宇人：3個平台已算寡頭壟斷 減一個競爭一定減少

立法會飲食界議員張宇人估計，戶戶送撤出香港或跟近年外賣需求減少有關，他擔心對集中做外賣的食肆影響大。他指現時三個平台已算是寡頭壟斷，少了戶戶送，競爭一定減少，「(收費)會唔會被抬高？好多時你都見到是係會！」

點心店稱戶戶送抽成30% 另每月$150行政費用

點心店「得閒飲茶」在香港開設3間門店，位於深水埗、太子及元朗。老闆孫先生透露，3間外賣平台抽成非劃一，而是按餐廳的營運狀況釐定，以旗下餐廳為例，戶戶送的抽成為30%，略高於Keeta、但低過Foodpanda。另戶戶送每月收取150元行政費用。

孫先生評價外賣平台各有特色，但對戶戶送撤出香港特別感到可惜。他盛讚其後台服務最靈活，可隨時更改食物款式及價錢等，毋須申請並等待數日審批，更有不少顧客通過戶戶送訂購外賣，「幾鍾意佢㗎！」