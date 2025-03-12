港網紅西DorSi深圳搭滴滴出行　因勸阻司機開快車遭吐口水兼推撞

港人北上要小心。香港YouTuber西DorSi日前上傳影片，分享在內地叫車的不愉快經歷，指日前使用「滴滴出行」（DiDi）打車時，遇到司機拒絕其收慢車速要求，遭到無禮對待，更趕他落車。當他下車後，復遭大力推撞及吐口水，對方涉施襲後駕車離去。西DorSi其後報公安，並向滴滴投訴，終獲司機道歉。滴滴平台亦向他賠償優惠券。西DorSi建議，北上叫車切勿貪便宜；若要報警，應致電110，確保案件由所管轄的派出所處理。



北上KOL「西DorSi」日前上傳影片，分享在內地叫車經歷指，日前使用滴滴打車時，遇到司機拒絕其收慢車速要求，其後更趕他落車，落車後更推撞西DorSi，又向他吐口水。（資料圖片）

西DorSi日前在YouTube上傳影片，講述去年10月的北上不愉快經歷。他提到，當日在深圳北站用滴滴出行直接叫車，叫了較便宜的「特惠快車」去龍崗區大運天地，途中感覺到司機有一點暴躁，不時超速、在馬路上左穿右插，遇到前車開得慢，即狂按喇叭。

西DorSi擔心司機駛上高速公路後，會發生意外，遂建議他開慢一點，結果司機似乎被「辣着」，明明正在開車，卻不斷轉頭瞪着西DorSi，又向他表示，已開車很多年，從沒發生過交通意外。

西DorSi日前YouTube上傳影片，講述自己去年10月的北上經歷。（西DorSi影片截圖）

西DorSi其後堅決要求對方收慢車速，「就麻煩你一定要聽客人的說法，我叫你慢一點，你就開慢一點。」對方竟然回應，「香港人就是這麼怕死。」最終，該司機一直未有減慢車速，開到龍華區Coco City對面一個消防站時，更突然停車要求西DorSi下車，不再接載他。

西DorSi憶述當時「有一點點暴躁」，關車門時「可能是有一點點大力」，對方隨即落車，很大力推了西DorSi一下，又破口大罵，「用了普通話裡面最粗俗的言詞」罵他，之後更直接對着西DorSi的臉吐口水，才駕車離開。

西DorSi轉搭其他車輛到大運天地後，向公安報案，卻獲告知該派出所只管轄龍崗大運區，着他到負責管轄事發地點所在區域的派出所報案。

西DorSi改到事發地點所屬派出所後，公安透過閉路電視監察系統了解當時情況後，稱該司機沒有「打人」，又指可以做的事很有限，只能致電涉事司機，問他願不願意跟西DorSi道歉，司機最初立場堅定拒絕道歉，其後態度軟化向西DorSi道歉。

西DorSi建議市民，若北上需打長途車，切勿貪平選「特惠快車」，應選乘「滴滴快車」。（西DorSi影片截圖）

他其後亦向滴滴出行投訴涉事司機，獲平台賠償優惠券，平台又指打算「封殺」那位司機，不讓他再做滴滴司機。惟西DorSi不欲趕盡殺絕，向客服表示「你們懲罰一下他就算了」。

西DorSi建議市民，若北上需打長途車，切勿貪便宜選「特惠快車」，應選乘「滴滴快車」；若要報警，切勿隨意到派出所，應致電110，確保案件由所管轄的派出所處理。