我們的2023｜港網紅西DorSi乘北上熱大翻身　去年戶口清零險轉行

【我們的2023．北上南下之一】自今年初新冠疫情結束，香港與內地恢復開關後，港人北上熱潮持續近一年仍未消退，單是11月便錄得約585萬北上人次，相反南下旅客僅243萬人次，兩者逆差近兩342萬人次，連帶香港與深圳的零售消費和飲食業市況都大相逕庭。香港要頻頻諗計辦夜繽紛活動留住港人，深圳則單單一個「山姆超市」已吸引無數港人朝聖，帶來無限商機。2023年，的確是有人歡喜有人愁。



提到有人歡喜，莫過於香港YouTuber西DorSi。早於疫情前他便開始拍片介紹深圳好去處，題材涵蓋吃喝玩樂、電子支付、銀行開戶等攻略，是元祖級北上KOL。今年的港人北上熱潮下，更讓他的事業在疫後大翻身，除了榮獲本港2023年度十大人氣YouTuber，也得到不同合作機會。他接受《香港01》的專訪時，坦言對這股北上熱潮感到驚訝，「真係冇預計過，呢個報復式北上行為多得咁誇張。」



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去年戶口一度清零 開關後谷底反彈月入六位數

2023年最多人談論的，肯定是北上消費及港人「佔領」深圳，若然要找一名YouTuber代表北上熱潮，那麼西DorSi必是當之無愧。他在深圳接受《香港01》訪問當日，即使身體抱恙、喉嚨不適，仍詳盡講述近年來的心路歷程。其實在疫情封關期間，他為了堅持頻道的特色，曾背水一戰，毅然旅居深圳繼續發掘拍攝題材。「但由於香港人過唔到嚟深圳，當時深圳題材嘅片，喺疫情呢兩年冇咩人睇。」

當時西Dorsi的影片平均僅得一萬點擊率，收入遽減，但他預想到通關後，港人將會到深圳報復式消費，他仍咬緊牙關繼續堅持，去年底積蓄更一度清零，幸好在心慌意亂之際，終等到通關的消息。

去到疫情最尾兩個月，甚至連個戶口儲蓄清咗零。假如疫情再長多兩個月，我可能就要轉行。 YouTuber西DorSi

通關後，西DorSi由谷底反彈，目前月入達六位數，成為2023年度十大人氣YouTuber，更得到愈來愈多的各方合作機會。他表示，自今年3月獲卓越INTOWN購物中心邀請合作，聯名推出獨家優惠後，便陸續與領展中心城、深業上城等展開合作，讓他不再是一名普通的YouTuber，只單純提供吃喝玩樂資訊，而是有能力為港人爭取優惠。他更與書商合作，推出介紹深圳的實體旅遊書，是過去從未試過的機遇。

（2023年）我翻生啦！我嘅名氣甚至對比起疫情前高咗好多，疫情前可能偶爾會遇到粉絲，但唔會好似疫情後咁誇張。 YouTuber西DorSi

2017年拍攝海底撈攻略成為西多士事業第一個轉捩點。（網上截圖）

海底撈攻略成事業轉捩點 西DorSi︰男人去到30歲點都闖一番事業

成功來之不易，西DorSi成為全職YouTuber前，只是一名普通的打工仔，從事設計行業，經常往返中港兩地。某日他想到即將踏入而立之年，不甘就此營營役役渡過下半生，有見社交媒體逐步興起，隨即「裸辭」投身創作，取名為「西DorSi偽中產生活態度」，主力拍攝西環一帶美食。「當時我覺得男人去到30歲，點都要闖一番事業出嚟。」

惟頻道初期收視慘淡，他剛好有朋友為北上玩樂尋求意見，便推介當時尚未攻港的海底撈火鍋。豈料朋友回港後說︰「呢間餐廳好正喎，你倒不如唔好拍西環啲野，嘗試將呢一間餐廳拍成片推介畀香港嘅朋友仔啦。」他最初半信半疑地完成影片，上傳後5日內錄得10萬點擊率，成為其事業轉捩點。

▼2023香港大事回顧｜《香港01》我們的2023系列▼



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評香港商家固步自封 籲北上深圳學習成功例子

轉眼間北上熱潮已持續近一年，西DorSi透露直至今日，開辦銀行戶口或跨境支付等攻略影片，每月仍錄得數千點擊率，觀看次數接近70萬。西DorSi認為，由於香港經濟在疫情期間已走下坡，港人的收入下降，對消費更為謹慎，加上被困香港長達三年，而深圳的物價、餐廳的水準及服務態度均遠勝香港，吸引他們不再留港消費。他相信未來即使熱潮降溫，跌幅的空間有限。

其實我係有預計過通關嗰一刻，香港人應該會有一個報復式嘅消費行為，會常上嚟深圳玩，因為始終喺香港困咗3年咁耐，香港人係需要搵個地方去發洩一下，但我真係冇預計過呢個報復式行為會多得咁誇張，呢一點令我比較驚訝。 YouTuber西DorSi

問到政府推行的夜繽紛能否與內地競爭，西DorSi便建議，香港商家可嘗試到深圳深入了解，甚至學習當地的成功例子，改善為人詬病的問題，例如服務態度、食物及貨品特色等，他說：「見到好多商家繼續固步自封，我覺得唔係太健康既做法。」

在深圳生活習慣篤手機 網購、美團外賣、滴滴出行

深圳的魅力並不僅限於此，例如內地盛行的網約車APP「滴滴出行」，亦為港人提供嶄新的體驗。他形容，在深圳生活多年後，已不再乘坐公共交通工具，考慮到車費、舒適度及保障性，除非搭地鐵到達目的地更快捷，否則絕大部份情況下會選擇召車。

他解釋，「滴滴出行」獲第三方平台監管，可在APP內實時監察司機的行駛路線，不需擔心被繞路，同時車費亦相比的士便宜，他稱：「講緊十幾公里都好，都可能三十幾四十蚊就去到嗰個地方，Call車平過街邊截的士。」

另外，他亦透露在深圳已很久沒到實體店線下購物，內地的網購行銷發展非常成熟，很多時亦透過美團外賣平台點餐；相反香港很多商店仍只保留線下的實體營銷模式，有可能會窒礙發展。

點解會揀嚟深圳玩？就係因為佢哋覺得喺深圳畀錢真係開心好多，啲店員就算佢哋做到點唔耐煩都好，永遠都係對住你笑笑口，甚至真係令你會覺得嗰個人係真誠咁服務你，而唔係黑住面咁。 YouTuber西DorSi

2024年將拍攝更多其他城市玩樂攻略

回顧今年人氣大爆發，西DorSi笑言很感恩，展望2024年，他指仍會以深圳的攻略為主，但想到最近一年港人或已玩厭深圳，將會增加其他城市的比例，例如歷史文化或玩樂體驗更豐富的的廣州或珠海，甚至更遙遠的汕頭或潮州。他稱：「𠵱家已經形成到北上消費習慣嘅人，應該未來一兩年內會持續呢個行為，唔會選擇長時間留港消費。」