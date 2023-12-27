我們的2023｜西DorSi效應帶旺深圳多間食肆　靠港客勁賺兼開分店

【我們的2023．北上南下之二】北上熱潮成功讓YouTuber西DorSi從谷底大翻身，連帶他的影片都成為很多港人的深圳攻略，而片中推薦的食肆，定必深受港人歡迎，每逢周末大排長龍，形成「西DorSi效應」。包括今年爆紅的烤鰻魚店及烤鴨店，其中烤鰻魚店老闆透露，目前過半數是香港食客，每月生意額高逾150萬元，還計劃開分店，甚至被行家誤以為是港人開設的食肆。他連番感謝港人的支持，認為深圳餐飲業的蓬勃發展，與開關後港人北上帶有直接關係。



至於香港人為何北上？有港人向《香港01》表示，過去因內地的衞生環境及交通不便而不願北上，但近年出現明顯變化後，現在只要周末有空便會北上玩樂。他批評香港餐飲業不思進取，應追回疫情期間「失去的3年」，「咁多人講過香港服務有改善空間，但呢一年唔見有任何改善咁滯。」



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深圳街坊小店獲西DorSi推介後即變香港網紅店

究竟深圳福田區一帶，港人的密度有多高？《香港01》訪問西DorSi當日，由福田口岸過關至商場，沿路不斷有港人「野生捕獲」西DorSi，紛紛要求合照或鼓勵他繼續努力︰「我有睇你嘅片㗎！」如今成為了網絡紅人，西DorSi坦言不太習慣，笑說：「最簡單變化係唔夠膽再衝紅燈。」

若然疫情前西DorSi的代表作是讓港人認識了「海底撈火鍋」，疫情後帶旺的肯定是炭火烤鰻魚店「北村韓食」。該店位於較偏遠的梅林社區，並非港人的活動範圍，但今年初獲西DorSi推薦後，由道地街坊舖搖身一變成為網紅店，每逢周末人頭湧湧，中午時份需要排隊至少一至兩小時。

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港客佔一半以上 佔近百萬營業額

目前「北村韓食」的香港食客佔一半以上，有時候更多達七成，每月生意額逾150萬元。老闆鄭先生指，雖然因應港客數量暴增，已租下隔壁舖位打通來擴建多一倍面積，但每日仍大排長龍，為了減少食客的等候時間，並計劃明年在龍華、龍崗及華強北的商場，一口氣再開設3間分店。他說：「很多深圳的同行，都覺得我們是香港人開的分店，香港人特別多。」

老闆鄭先生更透過記者表達感激之情，稱「很多客人因為西DorSi來到我們這兒。」他認為港人的北上熱潮，為深圳整個餐飲業帶來莫大幫助，亦讓他有信心投資再開分店，「現在看來整個深圳餐飲在蓬勃發展的狀態，跟開關有直接的關係。」

港人批評本地食肆不思進取︰呢一年唔見有任何改善咁滯

其實深圳近年的變化確實讓港人感到震驚。其中港人食客林先生與西DorSi合照後表示，妻子過去曾因衞生環境及交通不便而不喜歡北上，但自從通關後發現到內地明顯的變化後，每逢周末有空便會北上玩樂。例如他當日便計劃與朋友飯後到南頭古城及前海中山公園，晚上再品嚐新疆菜後回港。

林先生表示，雖然疫情期間內地實施封關，但深圳的服務業亦要與鄰近城市競爭，不斷尋求進步，相反香港卻停滯不前。他認為，北上熱潮正為本港餐飲業響起警號，讓他們反思如何追回「失去的3年」，增強競爭力。

以「北村韓食」為例，林先生大讚食材新鮮，並安排專人送上整條鰻魚燒烤再切件，埋單人均只需120元，相反香港的鰻魚店的食材只是冷藏貨，價錢昂貴、亦欠缺專人服務，他稱：「咁多人講過香港服務有改善空間，但呢一年唔見有任何改善咁滯。我身邊好多內地嘅朋友嚟到香港，仍然同返我講話，覺得香港服務仍然係咁鬼差。」

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西DorSi光顧後一個月大排長龍︰八成客人因為佢過嚟打卡

另外，位於深業上城的北京烤鴨店「金鴨季」亦是西DorSi效應的受惠店舖之一。店長葉邦歡對首遇西DorSi的畫面印象深刻，他憶述當時西DorSi獨自坐在窗邊位置，桌上已擺滿片皮鴨等餸菜，卻自顧自地說話，「我就話先生，講嘢講太多，可能個心唔舒服，我就送咗我哋店嘅糖水畀佢。」

這一年，「金鴨季」同樣成為深受港人歡迎的網紅店。就在西DorSi光顧後約一個月，該店突然大排長龍，店長始知西DorSi是香港知名網紅。「嗰條片出街之後，幾乎八成客人都係通過西DorSi先生個名，專登過嚟打卡。」

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烤鴨店每逢周末五時便派光籌號 港人等足3句鐘都要食

葉邦歡透露，若以周末的晚市為例，下午約5時便派光約80張籌號，有不少港人為了吃到西DorSi推薦的名物，不惜提早至下午3時許便來排隊，甚至搶不到第一輪籌號，排足3小時仍毫不介意，而熱潮至今仍未遏止。

雖然生意半年來蒸蒸日上，但店長認為不能繼續一成不變，故計劃於12月更新菜單，例如推出酸菜胡椒湯底的豬肚雞。他並認為，港人的特點為消費力高，人均消費約人民幣160至200元，但同時不浪費食物。

半年時間真係好長，講真，諗起呢度要多謝西DorSi老師，特別係多謝香港好多消費者幫襯我哋。 深業上城金鴨季店長葉邦歡

難抵北上風潮魅力︰睇下睇下自己都上嚟睇下

當日接近下午5時，「金鴨季」店外已有數十人正排隊等待派發晚市籌號，大部分為香港人。其中林小姐與朋友於下午4時抵達，僅排至隊伍的中間位置，發現西DorSi後興奮合照留念。她表示已觀看西DorSi的頻道約一年，平均每個月北上深圳一次，大部份片中推介的店舖均會嘗試。

不過，林小姐亦是由今年起才開始到深圳玩樂，她坦言疫情前回鄉證早已過期，又說「好多人上嚟消費，有時睇吓睇吓，自己都上嚟玩埋一份。」至於港府近日積極籌辦活動刺激市道，她稱本身北上消費，同時亦會支持本港經濟，惟深圳的食肆種類豐富，香港缺乏相關菜色，「因為呢間香港未有，想食嘅話自然會上嚟。」

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拆解港人北上原因︰深圳畀錢真係開心好多

其實疫情前港人北上消費已漸成氣候，但西DorSi能夠從眾多YouTuber中脫穎而出，正因他敏銳的洞察力，準確估算港人開關後報復式旅遊，並敢於將全副身家押在深圳。最終西DorSi的頻道成功引領北上風潮，形成「西DorSi效應」，並反過來再吸引更多觀眾。他為港深兩地總結不同︰