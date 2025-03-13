多間中學內地考察爆急性腸胃炎　津中議會主席：有大憂慮可考慮退

近日有中學生在參與內地交流團期間，及回港後爆發急性腸胃炎。衞生防護中心指，其中三團師生曾於相同餐廳用膳，估計部分患者因進食受污染的食物而感染。教育局最新回應指，暫時沒有證據顯示與考察團安排的膳食有關，惟現階段為安全起見，已立即要求承辦機構停用涉事餐廳。

津貼中學議會主席李伊瑩今早（13日）表示，交流團膳食一般由承辦商或旅行社安排，但學校可事前提出要求，如食物不要太辣等。此外，她指如出發前獲知當地已有流行病，旅行社一般都不會更改行程，家長若有憂慮可以考慮向學校申請退出。



樂善堂顧超文中學。（學校FB圖片）

近日分別有中學師生在參與內地交流團期間，或返港後爆發急性腸胃炎，涉及黃山及廣東韶關。其中黃山交流團，有學生抵達當地後，已即時出現急性腸胃炎；廣東韶關則涉及三團師生，共52人回港後出現急性腸胃炎徵狀。

津貼中學議會主席李伊瑩在電台節目表示，由於學校不熟悉交流地方，因此一般由承辦商或旅行社安排膳食，但學校可以提出要求，如有個別學生有食物敏感，或就食物口味提出要求，例如太辣會要求餐廳減辣。她又說，學校會有戶外活動或考察的指引，在出發前及抵埗後都有指引。

津貼中學議會主席李伊瑩指如家長或學生有好大憂心，可以考慮向學校申請退出內地交流團。（資料圖片/黃寶瑩攝）

指引一般原則包括要求隨團老師要掌握學生情況，如情況許可、可先做即時紓緩處理，並盡可能防止情況惡化。她續說有需要會分隔有病徵的學生，並與學校及家長做好溝通。至於涉及黃山的個案，她指要視乎學生情況決定是否在當地求醫，因為亦需要先得到家長同意。

李伊瑩又表示，現時交流團有領隊，一個老師對10個學生的比例足夠，行程期間，一旦有學生遇到突發情況，亦可預留一名老師照顧，並會向隨團醫療人員尋求專業意見。一般情況下，如有學生在旅遊巴上嘔吐，會要求其他學生保持距離，盡可能包好嘔吐物以免傳播病毒。如在酒店發生，則會視情況將同房學生與老師對調，方便照顧身體不適的學生。

不過，如出發前已知當地有流行疾病，李伊瑩指旅行社一般不會同意取消行程，「要多啲理由」，但可以溝通是否更改個別景點安排，或更改用膳餐廳等。她又指如家長或學生有好大憂心，可以考慮向學校申請退出。

感染及傳染病醫學會會長林緯遜表示，近日全球諾如病毒明顯活躍，學生在出發前已感染的情況並不出奇。（資料圖片）

感染及傳染病醫學會會長林緯遜在同一節目上表示，近日全球諾如病毒明顯活躍，學生在出發前已感染的情況並不出奇。一般而言，諾如病毒都是經「糞口傳播」，即接觸傳播，並且只需好少病毒量已可傳播。如學生接觸到嘔吐物中的霧化病毒因子，已可受感染。

如學生在旅遊巴上嘔吐，絕對可以感染同車的學生，因此，林緯遜提出在旅遊巴上做好對流通風很重要，同時他建議要將有病徵的學生分隔開，並需做好消毒及清潔。他又提醒，酒精並不能有效殺死諾如病毒，應使用番梘。

至於如何判斷學生是否感染諾如病毒，抑或只是「暈車浪」，林緯遜指兩者有明顯分別，因為「暈車浪」可能會令人耳水不平衡，肚有不舒服，但「未至於攪肚痛」；若感染諾如病毒則有先兆，如腹瀉、低燒、肌肉痛，甚至會有「噴射式嘔吐」。他又同意如由老師與有需要的學生同房會比較好，除可照顧學生亦可做好感染控制。

教聯會立法會議員鄧飛則表示今次情況非常罕見，「有啲唔係咁好彩」。他強調有關的學校一定足夠，「打咩電話搵咩人好清楚」，有需要時會啟動危機程序。而且通常都會購買三個保險，包括醫療保險，亦會安排有急救牌照的教職員隨團，而旅行社亦必須安排最少一名醫護人員。

教聯會立法會議員鄧飛則表示今次情況非常罕見，「有啲唔係咁好彩」。（資料圖片/黃浩謙攝）

他又指學校會與旅行社事先商議好行程，以及住宿安排，如出發前已發現有問題「當然要換」，亦應該要更改行程。鄧飛相信學校有空間去更改，不過要事先知會教育局，因為有關交流團由教育局資助。他又認為今次當局通報算快，亦沒有選擇不向公眾交易代。