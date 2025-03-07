公民科考察｜有中學涉稱缺席生DSE將肥佬　老師憂施壓　教局拒評

高中公民與社會發展科的內地交流團安排近日引起關注，有社交平台揭發，有中學在通告列明，如學生缺席交流團，其文憑試（DSE）成績將「不達標」，甚或不達學校畢業要求。不過，根據教育局及考評局課程及評核指引，內地考察並不涉及公開評核。《香港01》向涉事兩間學校、教育局及考評局查詢，是否仍沿用指引、有關做法是否不理想，未獲回覆。

有公民科老師表示，未聽聞過當局有新安排，認為學校不應強迫學生參與考察，若與公開試成績掛鈎，更會增加學生壓力，造成反效果。他指，即使學生最終無法參與交流團，相信仍有許多到內地認識國情的機會，稱不應「用數字框住學生」，亦非教育局設立課程的初心。



2024年4月16日，首屆中學文憑試公民與社會發展科開考。考試10時半結束後，考生離開位於香港路德會北角協同中學的試場。(資料圖片／盧翊銘攝）

高中生每年須至少到內地考察一次 缺席須上報教育局

2021/22學年起，公民與社會發展科取代通識科，課程要求學生至少參與內地考察一次，並須做專題研習。根據教育局公民科的課程指引，內地考察不涉及公開評核。

根據當局本學年發出的內地考察安排，學校須制訂校本要求和評分準則，自行評核學生在專題研習當中的表現，並透過學生學習概覽、學校成績表等方式予以反映。

如學生有充分理由未能出席，教育局局長蔡若蓮曾表示，校方須向校董會及教育局呈報個案，又強調鼓勵學生參與考察，但不會懲罰缺席學生。

網上社交平台《教育刺針》揭發，有兩間中學的公民科內地考察團通告，列明如學生缺席交流團，其文憑試（DSE）、校內的公民科成績，將受影響或「不達標」，甚至不達畢業要求，外界關注該校做法有違教育局指引。《香港01》向涉事兩間學校、教育局及考評局查詢，是否仍沿用指引、有關做法是否不理想，兩校和局方均無回覆。

有學校的中四級書單列出公民與社會發展科會選用香港教育的「新視野通識教育（綜合四版）銜接教材」。（資料圖片／盧翊銘攝）

培僑中學公民與社會發展科老師丁江浩表示，未聽聞過內地考察與公開試成績掛鉤的規定。（資料圖片）

公民科老師丁江浩：不應用數字框住學生

培僑中學公民與社會發展科老師丁江浩表示，未聽聞過內地考察與公開試成績掛鈎的規定，其學校一直鼓勵學生參與，而學生反應都積極踴躍。他指去年有個位數學生缺席，原因包括生病、撞考試時間、證件問題等，但均有參與其後補辦的考察，並以不影響學習及考試為前提。

對於有學校在通告稱缺席者的DSE成績會不達標，丁認為若考察與公開試成績掛鈎，會增加學生壓力，造成反效果。他認為不應該強迫學生參與，又指其校雖有在成績表上以分數及評語反映學生表現，期望學生全情投入和專心，但沒有令學生太大壓力。

他續道，在課程編排上，一般是中五生到內地考察，因是合適時間、切合課程需要，但同時指出當局和不同機構已提供很多機會和資源，讓中學生到內地交流，「讀過三年，一定有機會」。他認為，不應視中五交流團為唯一一次了解國情的學習經驗，「係咪一定要中五？」他指不應「用數字框住學生」，相信這並非教育局設立課程的初心。

根據教育局及考評局課程及評核指引，內地考察並不涉及公開評核。（資料圖片）

教育局局長蔡若蓮今（7日）表示，推出時已一再強調學習與評估是相輔相成，不考試非等於不學習，鼓勵及要求所有同學參與，學校亦要安排。她指，為了認真落實課程，如學生不能參加，須向學校解釋、請假或重新安排，校方亦應向校董會及教育局解釋。