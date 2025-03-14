保華清盤｜出售聯營項目股權遭環保署反對　官令交臨時清盤人決定

保華建業集團旗下5間子公司早前申請委任臨時清盤人，獲法庭批准。其中一間公司保華建築有限公司，因財政問題，把其中一個聯營項目的股權售予其他公司，但批出合約的環保署反對，認為保華建築應把該股權，售予有份聯營該項目的粵豐環保。高等法院頒判辭，指臨時清臨人若認為合適，可處理有關協議，以完成工程。



已申請清盤的保華建築，因出售項目事宜惹爭議，需交高等法院作裁斷。(黃浩謙攝)

環保署認為應把股權售予聯營公司

入稟狀透露，保華建築有限公司和粵豐環保聯營，成功投得北大嶼山廢物轉運站及離島廢物轉運設施第二期延續合約，其中保華佔聯營的35%股權。惟因保華建築面臨財政困難，該公司打算退出項目，並於2024年11月以3500萬元，把其聯營項目的35%股權，出售予瑪星實業有限公司。保華建築已收取其中1000萬元。但環保署表示不會批准保華建築出售該股權，認為該股權應出售予粵豐環保。

法官認為應由臨時清盤人決定

法官夏利士指，根據法庭早前委任臨時清盤人時所作出的頒令，臨時清盤人獲授權簽訂協議，令債權人獲得最大回報。法官因此頒令，臨時清臨人若認為合適，可簽訂相關協議，以完成工程。

法亦准怡和機器繼續進伒港珠大橋工程

此外，保華建築和怡和機器等公司共同營運的港珠澳大橋香港口岸（一期）自動停車場項目，法官夏利士亦批准怡和機器的申請，容許怡和機器等公司，繼續進行該工程。

案件編號：HCCW 10/2025