私院收費｜手指受傷口頭報1萬最終10萬　消委會籲書面提供預算費

去年施政報告提及擬立法規管私院收費透明度。消委會上周發表有關研究報告，總幹事黃鳳嫺今早（15日）表示，不少私營醫療機構只是口頭報價，遠低於最終收費，舉例曾有小朋友割傷手指入院，口頭報價至少逾一萬元，但結帳時索價約10萬元。



她又指，消費者因買了保險不格價，「保險包了就安樂」，被醫生遊說接受更多醫療程序。她建議私營醫療機構提供書面的服務費用預算，讓病人在接受治療前能作比較。



消委會總幹事黃鳳嫺指，不少私營醫療機構只有口頭報價，資料不夠齊全。（資料圖片）

消委會上周四（6日）發表有關本港私營醫療機構服務收費的研究報告。於2021至2024年，消委會共接獲191宗涉及私家醫院及日間醫療中心的投訴，約一半與收費爭議有關，涉款逾720萬元。

建議私營醫療機構提供書面服務費預算

消委會總幹事黃鳳嫺今早（15日）出席電台節目，她表示不少私營醫療機構只有口頭報價，資料不夠齊全，建議提供書面的服務費用預算，讓病人接受治療前能比較。

消委會消費保障政策商營手法及申訴小組主席余承章舉例，曾有消費者投訴，小朋友因割傷手指入院，院方口頭報價為醫生費和住院費至少逾一萬元，出院時卻收到約10萬元賬單。

消費者委員會3月6日發表有關香港私營醫療服務收費透明度的研究報告。(盧翊銘攝）

因買了保險沒格價 造成惡性循環

黃鳳嫺指出，香港的消費者很相信醫生，調查發現七成人沒有格價，而當中近九成人是因買了保險，「保險包了就安樂，不需要再去格價」。她續道，病人因而被醫生遊說接受更多醫療程序，會造成惡性循環，導致理賠愈來愈多，保費不斷上升。她提醒，消費者應清楚知悉自己需要的程序，私家醫院亦不要過多遊說。

去年《施政報告》提及擬立法提升私營醫療收費透明度，醫衞局早前稱正積極籌備立法的諮詢工作，計劃年內公布諮詢建議。