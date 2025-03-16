網紅西DorSi「升級」入政府法律諮詢小組　擬建議設北上支援熱線

港人北上消費近年已成常態，連帶北上網紅西DorSi亦人氣急升，儼如到大灣區吃喝玩樂的專家，經常向港人分享攻略，想不到更成為政府的「北上攻略專家」。近日有廣告牌揭示西DorSi原來已「升級」成為「律政司粵港澳大灣區專責小組」成員，從寂寂無名的Youtuber奮鬥至取得政府公職，過往十分罕見。

西DorSi回應《香港01》指，期望能協助政府出一分力，出謀獻策，例如日後可能建議增設北上法律支援熱線。他又認為政府廣納民間意見，能夠提升保守的形象。據了解，該小組下月1日會進行首次會議。



政府再公布委任粵港澳大灣區專責小組及大灣區律師顧問小組共7名新成員，其中一人便是西DorSi。（資料圖片）

西DorSi新公職「律政司粵港澳大灣區專責小組成員」

北上網紅西DorSi為一本讀書會的閱讀推介人，近日商務印書館的宣傳屏幕所見，西DorSi的頭銜包括著名Youtuber及粵港澳大灣區旅遊達人，在此之上更驚現有一個政府公職，名為「律政司粵港澳大灣區專責小組成員」。

翻查資料，政府於2023年1月7日成立粵港澳大灣區專責小組，成員由法律業界、學者、商界、內地港人代表及律政司代表組成，成員任期為兩年，目的是深化大灣區便利惠民的互利合作，以及推進大灣區發展和建設。

惟當時的成員大部份具有法律或政黨的背景，直至今年3月3日，政府再公布委任粵港澳大灣區專責小組及大灣區律師顧問小組共7名新成員，其中一人便是西DorSi。

西DorS期望日後能協助政府出一分力，出謀獻策。（資料圖片）

西DorSi︰二月獲得正式通知 冀為政府出謀獻策

《香港01》昨晚向西DorSi查詢，獲確認消息。他透露，早在農曆新年前已收到政府的邀請，其後2月獲得正式的通知，雖然暫未確定未來的具體工作，但估計職責在於分享大灣區的生活經驗及提供意見，期望日後能協助政府出一分力，出謀獻策。

西DorSi又指，當時收到政府的邀請後，確實感到驚訝，因從沒想過政府會邀請KOL擔任公職，又認為政府廣納民間意見，能夠提升保守的形象。他說：「對比起台灣成日搵KOL開直播，香港政府好似好保守。我覺得今次香港再行前啲，甚至前過台灣，係好好嘅一步。」

西DorSi去年書展推出北上旅遊書，向港人分享遊樂攻略。（資料圖片／歐陽德浩攝）

擬建議政府提供北上法律支援熱線

西DorSi提到早前在內地乘坐網約車時遭到無禮對待，司機趕他落車又吐口水，讓他深深體會到港人在內地突然遇上法律困難時，確實求助無援。他認為政府可考慮提供北上法律支援熱線，「例如個司機向我吐口水，如果有人教我點樣做呢，就唔使搞完一場大龍鳳之後，先知報警做唔到咩。」

為維持正面形象捨棄具爭議性廣告

能夠獲得政府另眼相待，形象固然不能有損，其實西DorSi為了維持正面的形象，確實下了一番苦功。他表示不會接洽具爭議性的工作，包括涉及高風險的醫療廣告，或是按摩場所的宣傳推廣，因此捨棄了不少收入。

談及將來的目標，西DorSi自言是「無腳嘅雀仔」，會繼續北上KOL的工作，但將會由吃喝玩樂轉型至更多生活題材，包括內地定居及北上退休等方面。至於兩年限期後會否繼續擔任政府公職，他笑說：「有能力去做梗係會繼續去做，只係怕太專業幫唔到手。」