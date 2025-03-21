實測申領運輸署免試簽發香港駕照　排隊要6小時　辦手續僅數分鐘

運輸署去年3月起，於四個牌照事處派發即日籌，原意是緩解排長龍情況。不過，在金鐘統一中心的香港牌照事務處，有人早至清晨6時許排隊申請「免試簽發香港正式駕駛執照」，當中不乏是俗稱「排隊黨」的代辦人「霸位」。有排隊人士質疑他們打尖，認為運輸署應禁止有人代辦或排隊謀利。牌照處樓下及網上均有人表示能代辦，收費500至900元，料每周可賺22,500元。

無論是辦理「免試簽發」申請，或是查詢結果及取牌，均需親身或派代理人到金鐘的香港牌照事務處辦理。記者透過「免試簽發」申請香港駕駛執照，分兩個早上辦理及取證，其中一天早至清晨6時45分到場排隊。最終花6小時駕照才到手，實際到櫃枱辦理手續不足10分鐘。



記者3月初清晨6時45分到金鐘香港牌照事務處排隊，等候申請「免試簽發香港正式駕駛執照」。（楊凱力攝）

清晨6時45分，金鐘香港牌照事務處已有約40人排隊。（楊凱力攝）

記者6:45到場 近40人排隊

記者早前在其他地區考獲駕駛執照，打算透過「免試簽發」申請香港駕駛執照。每個工作天有100個籌號供網上預約，但記者連日查看未來70日名額都爆滿，只能可到金鐘統一中心香港牌照事務處，領取即日籌辦理申請。

記者於3月初一天的早上6時45分到達牌照處門外，近40人排隊。有人在地上放置櫈仔、書包等霸位，但物主長時間沒有出現。後來運輸署職員放置圍欄劃出排隊區域，有人陸續到達穿過圍欄，坐在第一排的位置，惹起其他市民不滿。有人聲指罵：「問下運輸署係咪容許咁霸位嚟搵錢囉！」亦有人說：「代辦你一個人坐一個位咪得囉，你一個人攞四、五張櫈出嚟又打尖。」

記者提早逾2小時到場 取得35號籌

香港牌照事務處牌照事務處每日上下午分別有80個及60個籌，供申請「免試簽發」及臨時駕照。另外還有上下午分別170個及130個籌處理一般駕駛事宜、申請駕駛考試等。

職員8時半會派發不同顏色的分流卡，識別排隊人士的申請項目。如果未能獲派分流卡，即是無法取得正式籌號。

職員8時半會派發不同顏色的分流卡，識別排隊人士的申請項目。（譚曉彤攝）

職員8時半會派發不同顏色的分流卡，識別排隊人士的申請項目。如果未能獲派分流卡，即是無法取得正式籌號。(譚曉彤攝)

至9時牌照處開門，排隊人士按次序在電腦系統輸入身份證號碼首四位，取得正式籌號。記者早上6時45分到場，上午80個籌之中，取得第35個。進入牌照處大廳後，要等待叫號，再排隊等候到櫃枱辦理手續。期間市民可以離開，掃瞄籌號上的二維碼，便能得知叫號情況。

叫號後又再排隊半小時 始到櫃枱辦理

雖然記者取得的籌號較中間位置，但等待約5分鐘已叫號。隊伍不長，部份人手持大疊文件，記者排隊逾半小時，才到櫃枱辦理手續。職員核對記者的申請表格、香港身份證、外地駕駛執照、地址證明等文件，全程約5分鐘。

部份人手持大疊文件，署方規定每張籌號可辦5份申請。(譚曉彤攝)

職員向記者派發回執，表示要在一星期後至一個月後再到牌照處查詢結果。如果申請獲批，當日便可以領取駕駛執照。職員又指可以網上預約辦理，「但個預約都比較Full」，着記者提早到場排隊。

到窗口辦理手續，約5分鐘完成，一星期後可再到牌照處查看結果。 (譚曉彤攝)

一星期後再度排隊查詢結果及取牌

記者一星期後早上7時半，再到香港牌照事務處排隊。排長龍、霸位、疑似尖隊的情況依舊。記者9時取得電腦籌後，等待叫號、排隊，約20分鐘後再到櫃枱辦理手續。職員表示記者的駕駛執照已獲批，不用再核對身份證明文件，詢問以現金、支票還是易辦事付款。

職員表示記者的駕駛執照已獲批，不用再核對身份證明文件，詢問以現金、支票還是易辦事付款。（譚曉彤攝）

原來以易辦事付款可以付款後即走，但記者不知情，向職員表示支付現金，對方指示到大堂聽叫名付款。再等多半小時，才輪到記者支付900元以及取得駕駛執照。

結果，記者分兩天上午到場辦理「免試簽發香港正式駕駛執照」，共花6小時。

記者於大廳等待付款約半小時後，才取得駕駛執照。 (譚曉彤攝)

記者花約6小時，經「免試簽發香港正式駕駛執照」申請到香港駕照。 (譚曉彤攝)

▼ 香港牌照事務處門外早上排隊情況 ▼

