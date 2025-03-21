免試簽發駕照倍增　議員料多為高才憂排隊致印象差　運輸署解疑問

運輸署去年3月起，於四個牌照事處派發即日籌，原意是緩解排長龍情況。不過，在金鐘統一中心的香港牌照事務處，有人早至清晨6時許排隊申請「免試簽發香港正式駕駛執照」，當中不乏是俗稱「排隊黨」的代辦人「霸位」。

「免試簽發」獲批宗數由5年前的1.7萬宗，升至去年的7.3萬。立法會議員陳恒鑌估計近年大批新來港的高才及專才需要「免試簽發」駕照，認為要大排長龍有損高端人才對香港的印象。他表示「唔需要排隊就唔需要排隊黨」，促請運輸署將所有申請網上化，削減不必要的行政措施。



運輸署金鐘統一中心香港牌照事務處，市民清晨到場牌照等候領取即日籌，申請「免試簽發香港正式駕駛執照」。(楊凱力攝)

立法會議員陳恒鑌認為，運輸署應盡快將所有牌照及駕駛執照服務網上化。（楊凱力攝）

申請數字五年間急升 議員料因搶人才

全港四間牌照處，僅得金鐘統一中心的香港牌照事務處，供市民申請「免試簽發香港正式駕駛執照」，即持有香港以外地區的駕照，毋須在香港再考車便能領取香港駕照。成功獲批宗數，由2020年全年1.7萬宗，升至2022年近2.9萬宗，隨後以倍數上升，至去年錄得逾7.3萬宗。

民建聯、立法會議員陳恒鑌認為政府近年搶人才，大批外地專才及高才來港，手持外地駕照，對換領香港駕照有需求。他說：「呢一波嘅人才來港，大家預咗有呢個需求，運輸署可能應接不暇…… 佢哋嚟到香港要排隊排咁耐，個印象係幾差。」

部份申請人士為外籍人士，有議員估計近年申請數字上升，因政府持續「搶人才」。（譚曉彤攝）

▼ 香港牌照事務處門外早上排隊情況 ▼



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現時正式駕駛執照及駕駛考試等已可於網上申請，為何「免試簽發」不可以？為何取證仍要親身到場？如何打擊「排隊黨」？《香港01》向運輸署提出6個疑問，署方解釋職員需謹慎核對多項證明文件的正本，會多重審批，所以必須到櫃枱辦理。至於「排隊黨」引起的亂象，運輸署表示如有人影響公共秩序，會交警方跟進。



疑問一：為何要親身或派人到櫃位申請？

大眾仍需排長龍申請駕駛執照，陳恒鑌感到驚訝和失望，又認為親身辦理並非很有意義，認為運輸署服務智能化的進度「的確都有啲慢」。他建議署方可與內地或其他地區部門核對資料，讓申請人網上辦理手續，或者設立自助辦理機等。

運輸署回覆表示，「免試簽發」必須經櫃位服務，讓人員檢視是否完全符合法例要求，包括謹慎核對多項證明文件的正本，因此現時只接受市民到櫃位提交申請。

運輸署回覆表示，「免試簽發」必須經櫃位服務核對證明文件。(譚曉彤攝)

疑問二：為何查詢結果及取證要再到場排隊？

陳恒鑌又質疑，為何市民申請後需再到訪牌照處查詢結果及取證。他說：「明明遞交都親身，點解攞都要親身？希望運輸署將啲冇乜意義，又浪費大家時間嘅行政措施削減，可以令運輸署冇咁忙。」

運輸署回覆表示，申請人遞表時，櫃位職員只是初步審批，再由主任覆核資格及查閱所有文件。之後申請人要再到場，讓當值主任即場最後審批，成功便可即場付款及獲發駕駛執照。署方又指，基於公平原則，申請人仍需取籌或預約使用櫃位服務。

▼ 2025年3月 香港牌照事務處情況 ▼



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疑問三：每人最多代辦5份，會否收緊？

現時，每名持籌號人士最多可以遞交五份申請表格，有市民認為批評令「排隊黨」有利可圖，要求收緊。

運輸署表示該安排平衡了多項因素後制定，包括善用有限櫃枱資源、滿足不同巿民的服務需要、申請服務的處理時間、維持整體服務效率等。署方一直檢視運作，會視乎情況適時調整相關安排，未有交代會否收緊。

有人手持大疊文件辦理申請。（譚曉彤攝）

有人長期佔用香港牌照事務處的枱面填文件。（譚曉彤攝）

疑問四：如何打擊「排隊黨」及尖隊行為？

運輸署回覆表示，非常關注轄下牌照事務處輪候取籌的情況，並已派員加強巡查。如發現有人影響公共秩序，會交警方跟進。署方又表示，會嚴格核對櫃位使用者的身份，確保每人每次只取一籌，不得轉讓。如發現有違規轉讓或濫用服務，所有籌號即告無效，申請概不受理。

疑問五：「免試簽發」可改為網上申請？

陳恒鑌認為代辦文件安排旨在方便駕駛學校及車行辦理服務，有存在的需要。只要申請改為網上化，便能減少現場排隊的情況。

排隊黨引起好多衝突，有人覺得搵排隊黨唔公平，遲少少嚟嘅人唔開心。其需要排隊就唔需要排隊黨，處理排隊黨最好嘅方法就係網上處理。 立法會議員陳恒鑌

現時大部分駕駛執照可網上申請，例如：正式駕駛執照、暫准駕駛執照及學習駕駛執照、駕駛考試等。運輸署認為可逐步減少市民對櫃位服務的依賴，長遠可調動更多櫃位辦理「免試簽發」等申請。

金鐘統一中心內有店舖提供代辦服務。(譚曉彤攝)

疑問六：仿傚九龍牌照事務處劃出排隊區？

位於長沙灣政府合署的九龍牌照處，地上有指示線明確劃分排隊位置，牆上亦有號碼讓排隊人士知悉自己籌號，同時亦避免了打尖的情況。香港牌照事務處會否仿傚？

運輸署表示，香港牌照處位處商業大廈，門外地方管理安排與位於長沙灣政府合署的九龍牌照事務處「不盡相同」。