Deliveroo戶戶送撤出｜消委會接12宗投訴涉款5千　有用戶不願轉會

【Deliveroo / Foodpanda / Keeta / 飲食業】戶戶送宣布4月7日後結束香港業務，現有用戶及送遞員將被「導向」至foodpanda，並可獲領取6個月pandapro免費會籍。消委會總幹事黃鳳嫺今早（15日）接受電台訪問時稱，暫接獲12宗投訴，涉款約5,000元，金額最高一宗為約600元。她表示，部份用戶本身在兩個外賣平台均有帳戶，擔心未能獲得半年免費會藉的優惠，而部份用戶亦不願意轉會，她希望平台盡快交代安排。她續指，正與接手的外賣平台密切溝通，稍後再交代細節。



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戶戶送Deliveroo宣布撤出香港市場，平台將於4月7日後停運，現有用戶及送遞員將被「導向」至foodpanda，其中有買會籍的用戶可獲領取6個月pandapro免費會籍。

黃鳳嫺表示，部份人本身在兩個外賣平台均有帳戶，擔心未能獲得半年免費會藉優惠，而部份人亦不願意專轉會及使用foodpanda。黃認為平台需向消費者交代安排細節，以及如何處理帳戶個人資料和退款問題。

黃鳳嫺又指，結束foodpanda的6個月免費會籍後，平台會為用戶自動續約。她認為平台應容許消費者自行選擇是否延續會籍，並呼籲及早與Deliveroo用戶溝通，釋除消費者疑慮。她又提醒，兩個外賣平台應妥善處理客戶的個人資料。

另外，有Deliveroo付費會員向《香港01》表示，而獲得的pandapro 6個月免費會籍優惠碼，有列明最遲必須要在5月底使用，否則逾期應會被作廢；但因本身亦是pandapro會員，現有會籍尚餘半年期，除了有會籍的時效重疊問題，程式中的會員計劃，只可選擇續訂或取消選項，而續訂必須以信用卡、扣賬卡或AlipayHK付款，並不可以用免費會籍優惠碼取代。該會員稱曾向foodpanda客戶查詢，但事隔數日仍未收到回覆。