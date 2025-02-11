元朗套丁案　控罪披露142名涉案原居民　兩人曾涉721白衣人案

有「村屋大王」之稱的王光榮，及元朗鄉村代表兼區議員程振明，涉嫌串謀「套丁」，在14年間詐騙地政總署向元朗水蕉新村丁屋物業發展項目批出建屋牌照，兩人同被控一項串謀詐騙罪。案件今（11日）在區域法院續。兩人不認罪，控方需時修訂開案陳詞，暫委法官鍾明新把案押後至本周四(13日)，料控方將正式開案。控方亦呈上新修訂的控罪，並披露了142名與案有關的元朗原居民，其中兩人是7.21元朗站白衣人暴動案的被告。



兩名被告：王光榮（72歲、榮佳建築有限公司負責人、事務律師）及程振明（65歲、程為元朗區區議員兼元朗水蕉新村原居民代表）。

發展商被告王光榮。(盧翊銘攝)

元朗村代表被告程振明。(盧翊銘攝)

控罪期長達14年

控罪指，王及程於2005年5月11日至2019年5月7日期間在香港，串同142名原居民及其他身份不詳人士，向地政總署申請在元朗水蕉新村興建「丁屋」牌照。該些原居民在作申請時，涉不實地聲稱他們是建屋地段的唯一業權擁有人，及訛稱他們取得該些地段時，是沒有經過他人或發展商的安排或協議而取得，從而誘使地政總署署長向他們批出建築許可證。

涉案原居民有142人

控罪亦列出142名涉案原居民的名字，包括：張志平、張樂威、楊偉文、駱天龍、龍兆德、胡銘豐、方春田、程文傑、蔡偉生、蔡松楷、徐松華、蔡裕中、楊國樑、陳敏聰、陳永堅、陳智傑、陳子全、李滿池、陳志明、程世邦、陳美福、李根祥、張達良、張智雄、張仲揚、陳家輝、朱海彤、林焯明、陳子忠、陳子皓、陳子信、陳偉強、陳智恆、鄧鏡清、鄧英傑、程振財、梁國彪、黃家輝、陳漢傑、梁國龍、關俊庭、程世康、陳子洋、陳耀榮、李啓榮、駱志聲、程錦榮、楊紹銘、周廣榮、林健偉、程金松、李聲揚、陳子傑、黃觀勝、程志威、程俊文、李國樑、林朗軒、林日焜、楊偉華、楊偉豪、楊傑强、蘇進光、胡灼林、程穎聰、簡德民、張英偉、易國明、蔡永和、黃傲斌、簡天寿、林桂興、陳健邦、陳和順、林子偉、林嘉輝、林嘉俊、林嘉豪、林建民、蔡建明、李炳才、葉悅華、張洛源、蘇偉傑、蘇啓駿、楊業青、蔡永康、林嘉濠、張子倫、梁錦益、梁錦逸、李文輝、龍祥貴、龍福兒、鄧肇樞、鄧啟榮、鄧懷琛、鄧啟權、鄧鶴松、鄧偉光、鄧嗣光、鄧啟光、蔡榮滿、蔡錦粦、楊幸金、楊啟光、程錦秋、程晉鋒、程儉浩、林國興、江偉傑、楊家興、徐有強、徐有明、樊超明、樊添恒、樊光明、樊德明、梁紹豪、李鎮熙、李浩邦、何武軍、張仁和、謝緯樂、謝燕冲、鄧翹沾、楊添康、陳國偉、楊結志、蔡立基、程世銘、林偉生、程偉基、程偉民、李啟鈞、林顯東、黃國輝、李肇然、蔡建偉、張亞伙、張秀容及黃汝錦。

元朗721暴動案，白衣人鄧懷琛罪成。2019年案發時他身穿花襯衫，2021年2月案件開審時，他亦有穿另一款花襯衫。鄧經審訊被衣定罪成，被判年7年。（資料圖片 / 羅君豪攝）

燒烤場東主鄧懷琛身穿白底紅花上衣，被發現曾在7.21元朗暴動現場出現。(資料圖片）

同被指有參與暴動的蔡立基，原本亦被裁定罪成，他後來上訴得直，獲撤銷罪名。(歐嘉樂攝)

兩名涉案原居民亦曾涉白衣人案

《香港01》早年揭發，7.21元朗站暴動案中的2名被告鄧懷琛及蔡立基，疑涉曉門套丁案，兩人同為曉門賣方，在2010年獲批建屋牌照，兩人在2014及2016年獲地政總署發出滿意紙，數月後補地價約143萬元，之後再於短期內將整幢丁屋出售，售價分別為925.8萬元及1,245萬元。

鄧懷琛及蔡立基所涉的7.21白衣人暴動案，原審時皆被裁定罪成，蔡立基後來上訴得直，獲撤銷控罪，鄧則維持原判，被判囚7年。

9名原居民被控套丁4人認罪

另外，控罪上的9名原居民黃觀勝、陳志明、蔡偉生、陳永堅、梁錦益、龍福兒、楊啟光、鄧翹沾及駱天龍，被廉署控告串謀詐騙罪，當中4人認罪，其中兩人被判囚1年，餘下5人不認罪，將於5月受審。

案件編號：DCCC 1043/2022