博愛醫院前主席蕭炎坤涉洗黑錢　官信或對戶口運作不知情　裁罪脫

博愛醫院前主席蕭炎坤，被指與他人合作開設的公司「智金集團」曾清洗倫敦金海外受騙者的款項，蕭否認洗黑錢罪，並稱他不知道該公司戶口的運作。案件今（19日）在區域法院裁決，暫委法官溫紹明認為蕭讓他人取走戶口的保安編碼器有疏忽，亦自招嫌疑，但蕭發覺戶口有不當運作，已即取消保安編號，並即辭任職務，與其說法吻合，不排除蕭對銀行戶口運作不知情，裁定他罪名不成立。



蕭炎坤離開法院時向傳媒揮手，又表示對裁決感高興，並稱會與親友食飯慶祝。(陳曉欣攝)

被告蕭炎坤（76歲，退休人士）被控1項處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產罪，即俗稱「洗黑錢」，指他於2018年2月7日至2019年2月26日期間，以智金集團名義，在華僑永亨銀行的帳戶中，總額為194,488.01港元、302,548.28美元、21,500澳元，即總值約270萬港元的全部或部份涉及可公訴罪行得益，而仍處理該財產。

紐西蘭人墮騙局揭智金集團戶口曾處騙款

控方開案陳詞指，事件緣起於一名紐西蘭人疑墮倫敦金投資騙局報警，警方懷疑智金集團的戶口曾處理相關款項。

蕭被捕後稱，林萬璋向他稱想透過其信譽開啟投資業務，他按林指示開設智金集團，但沒有戶口的運作資料。

因蕭的知名度而獲邀合作

暫委法官溫紹明裁決指，根據蕭在錄影會面的解釋，蕭在2017年獲匯彰環球集團有限公司創辦人林萬璋邀請，合作開設投資業務的公司，蕭指林看上他有知名度，加上林同意將部份收益用作慈善，故答允合作，並開設了智金集團及涉案「智金」的銀行戶口。

林曾投資數百萬在行騙上亦不常見

法官指，蕭與林非親非故，即使林不方便出面，亦不可能不委任相熟的人，而委任蕭當「智金」的唯一董事，質疑蕭在商界打滾多年，怎會那麼天真地相信林。但林的確投資了數百萬元到「智金」，這種事先投資數百萬的詐騙行為不常見。

蕭對款項懷疑即辭職務與其說法吻合

溫官認為，雖然蕭的警覺性低，但不排除他對詐騙不知情。蕭是「智金」戶口的唯一簽署人，卻稱被「智金」職員取走保安編碼器，蕭顯然是疏忽和責無旁貸。當蕭懷疑款項可疑後，已取消保安編碼器功能及辭去集團職務，法官認為蕭的行為吻合沒有授權他人操控戶口，即使蕭的行為屬疏忽和自招嫌疑，但控方未能成功舉證，故裁定蕭罪脫。

案件編號：DCCC 605/2023