今日新聞8分鐘｜兩老婦捐車罅險被撞｜吐露港公路九巴撞壆多人傷

火炭斬人謀殺｜紋身泰准保釋 父另涉傷人與28歲被捕女護士同提堂

火炭穗禾路周日（16日）發生謀殺案，姓譚（52歲）、綽號「蛤蟆東」的黑幫漢死於亂刀之下。警方至今拘捕2男1女，但包括刀手在內等4人在逃。其中被捕的28歲被女護士，被暫控一項協助罪犯罪及一項誤導警務人員罪，案件今日（3月19日）上午在沙田裁判法院提堂。而主謀之一的黃姓男子（76歲）涉嫌本年1月一宗串謀傷人案，亦已被暫控一項串謀傷人罪，案件同樣於今日上午在沙田裁判法院提堂。

警牛頭角截毒品快餐車 檢獲$1000冰毒 拘捕通緝犯男司機

牛頭角懷疑發現「毒品快餐車」。今日（19日）凌晨零時許，警方東九龍總區機動部隊人員，在福淘街近東九文化中心步行巡邏，期間發現一輛行駛中的寶馬私家車形跡可疑，於是將車截停。警員在車內首飾箱位置，檢獲兩克懷疑冰毒，市值約1,000元，於是涉嫌「管有危險藥物」罪名拘捕該名44歲男司機。他現正被扣留調查，案件交由秀茂坪警區刑事調查隊第一隊跟進。

棋哥燒鵝拒導盲犬入店 致歉稱同事誤解 2日後貼歡迎導盲犬標誌

社交專頁「叻叻看天下」版主指周一（17日）帶同導盲犬到棋哥燒鵝天后店用膳，但店員態度強硬拒絕導盲犬入內。即使事主及到場警員多番指出導盲犬受法例保障，惟店員仍不聽解釋，堅持要求事主離開。事主形容店員「依然無視，堅持不願意接待」，且態度不禮貌。帖文一出即引起大眾關注，棋哥燒鵝昨日（18）在Facebook專頁回應，稱對事件深感歉意，澄清「這是個別同事的誤解」，公司會加強對員工的教育和培訓，今日（19日）起更在店舖內張貼告示，明確歡迎導盲犬。

有片｜大埔吐露港公路九巴撞壆 最少10人受傷 包括車長

今日（19日）中午12時15分，一輛74X九巴沿吐露港公路往上水方向行駛，其間失事撞路中風琴式石壆。現場消息稱最少有10人受傷，包括巴士車長，多部救護車正在場協助。

車Cam｜斧山道兩老婦兩捐車罅險被車撞 網民：差啲害死司機

社交平台流傳一段車Cam影片，拍攝到兩名長者在斧山道連續兩次「捐車罅」，差點被一輛私家車撞到，險象環生。上載者批評二人亂過馬路，直斥：「差啲害死個司機。」

北角聖米迦勒小學5學生西安染諾如病毒 教育局促交流團停3種食物

北角聖公會聖米迦勒小學數名學生在上周參加西安交流團時及回港後不適，部份人有發燒或嘔吐等症狀。衞生署衞生防護中心今晚（18日）表示，調查顯示，其中一名學生在上周五（14日）回程當天早上出現急性腸胃炎徵狀，並在旅遊巴上及下車後嘔吐，其後四名坐於附近的同車學生在本周日（16日）陸續出現急性腸胃炎徵狀。中心指五名患者的病徵與諾如病毒感染吻合，有關爆發個案較大可能經人傳人或接觸受嘔吐物污染的環境傳播。

局方向學校及承辦內地交流活動的機構發出新指示，促避免提供生冷食品、燒味及貝類海鮮等較高危的食物。

日本地震｜南海海槽或爆發 天文台︰難預測、不會建議市民去不去

港人熱門旅遊目的地日本自今年起，不斷傳出可能爆發大地震的消息，甚至有本地旅行社大受打擊，今年復活節日本團數目只有去年的一半。天文台今日（18日）發布全年天氣展望，台長陳栢緯表示，由於南海海槽每300至600年發生一次規模達8級以上的地震，日本確實有機會爆發地震，屆時或有輕微海嘯影響本港。「我哋唔會話建議市民去唔去邊度，因為實際上地震冇辦法可以預測得到。」

美國NASA太空人滯留太空9個月終返家 飛船順利落入佛州附近海岸

美國太空總署（NASA）太空人威爾莫爾（Butch Wilmore）和威廉斯（Suni Williams）在滯留太空9個月後，得以搭乘前來救援的SpaceX的「乘龍號」（Crew Dragon）啟程返航，二人最終於美東時間3月18日下午5時57分降落在美國佛羅里達州塔拉哈西海岸（the coast of Tallahassee）附近水域中。