火炭斬人謀殺｜紋身泰准保釋　父另涉傷人與28歲被捕女護士同提堂

火炭穗禾路周日（16日）發生謀殺案，姓譚（52歲）、綽號「蛤蟆東」的黑幫漢死於亂刀之下。警方至今拘捕2男1女，但包括刀手在內等4人在逃。其中被捕的28歲被女護士，被暫控一項協助罪犯罪及一項誤導警務人員罪，案件今日（3月19日）上午在沙田裁判法院提堂。而主謀之一的黃姓男子（76歲）涉嫌本年1月一宗串謀傷人案，亦已被暫控一項串謀傷人罪，案件同樣於今日上午在沙田裁判法院提堂。



警方稱，被捕的3名男女，其中28歲被捕女子已被暫控一項協助罪犯罪及一項誤導警務人員罪，案件將於今日（3月19日）上午在沙田裁判法院提堂。據了解，她任職護士，案件中她協助「睇水」男友潛逃內地。

而兩名分別為76歲及47歲父子已獲准保釋候查，須於本月下旬向警方報到。

2025年3月16日火炭穗禾路斬人謀殺案，現場地面遺下大量血迹；鮮血亦四濺至一間學校的圍網石壆。（資料圖片/林振華攝）

消息指，76歲父親綽號「謙叔」；47歲兒子「紋身泰」。「謙叔」同時涉嫌與早前在旺角發生的一宗傷人案有關。案情顯示，一名男子於1月15日晚上約9時半在旺角砵蘭街380號對開被兩名30至40歲男子以手襲擊。傷者頭部受傷，自行到旺角警署報案。「謙叔」涉嫌串謀傷人被捕，他已被暫控一項串謀傷人罪，案件於今日上午在沙田裁判法院提堂。

2025年1月15日，一名男子於砵蘭街380至386號突遭群煞施襲，頭部流血送院治理。（曹德熙攝）

案發於周一（16日）下午約5時25分，姓譚（52歲）男子在麗禾里與穗禾路交界遭兩名刀手追斬；兇徒登上一輛的士逃去。譚男嚴重受傷，昏迷由救護車送往沙田威爾斯親王醫院搶救後，傍晚6時08分證實不治。據了解，死者有黑社會背景，綽號「蛤蟆東」，曾為荃灣和勝和人馬，近年「過底」至14K，跟隨北角肥標，但死者活躍於火炭一帶。

新界南總區刑事總部警司（行政及支援）李木易較早前（17日）交代案情時指，警方在黃大仙拘捕兩名中國籍男子（76及47歲），涉嫌「串謀謀殺」，相信他們策劃今次襲擊。兩人為父子關係，均有黑社會背景；相信死者與他們因金錢問題出現嚴重糾紛。

▼2025年3月16日火炭斬人謀殺案▼



2025年3月16日火炭穗禾路斬人謀殺案，現場地面遺下大量血迹。（資料圖片/林振華攝）

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2025年3月16日火炭穗禾路斬人謀殺案，現場地面遺下大量血迹及衣物。（資料圖片/林振華攝）

消息稱，被捕姓黃（76及47歲）父子，均有「和勝和」背景，活躍於佐敦，為子騰人馬。據知，父子二人與譚男有金錢糾紛，但涉款僅數萬元。有人為「教訓下」事主而策劃襲擊，詎料刀手落手太重搞出人命。