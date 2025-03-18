北角聖米迦勒小學5學生西安染諾如病毒　教育局促交流團停3種食物

北角聖公會聖米迦勒小學數名學生在上周參加西安交流團時及回港後不適，部份人有發燒或嘔吐等症狀。衞生署衞生防護中心今晚（18日）表示，調查顯示，其中一名學生在上周五（14日）回程當天早上出現急性腸胃炎徵狀，並在旅遊巴上及下車後嘔吐，其後四名坐於附近的同車學生在本周日（16日）陸續出現急性腸胃炎徵狀。中心指五名患者的病徵與諾如病毒感染吻合，有關爆發個案較大可能經人傳人或接觸受嘔吐物污染的環境傳播。



局方向學校及承辦內地交流活動的機構發出新指示，促避免提供生冷食品、燒味及貝類海鮮等較高危的食物。



聖公會聖米迦勒小學。（網上圖片）

校長：患病學生均屬同班 在西安坐旅遊車時位置接近

北角聖公會聖米迦勒小學於本月11日至14日，即上周二至五，安排63名五年級學生及7名包括校長在內的教員，參加「同根同心西安交流活動」。

校長陳裕均指，行程最後一天，有3名學生身體不適，出現嘔吐病症，沒有發燒，另外5名學生則於上周六及本周日（15及16日）出現嘔吐及發燒，有家長帶學生到醫院求診，部份學生感染諾如病毒引起的急性腸胃炎，具體感染諾如病毒人數則未有統計。他指8名患病的學生均屬同班，坐旅遊車時位置接近，不排除互相感染，其餘跟團學生未見患病，估計事件與團餐無關。

北角聖公會聖米迦勒小學校長陳裕均稱，學校有8名小學生參加交流團後，先後出現不適。（資料圖片）

一學生在旅遊巴及下車後嘔吐 4名坐附近同學回港後急性腸胃炎

衞生署衞生防護中心表示正調查該校爆發急性腸胃炎，患病人數與校方所述稍有出入。中心表示，其中一名學生在上周五回程當天早上出現急性腸胃炎徵狀，並在旅遊巴上及下車後嘔吐；其後四名坐於附近的同車學生在兩天後陸續出現急性腸胃炎徵狀。其中兩人已求醫，全部無需入院。

中心指五名患者的病徵與諾如病毒感染吻合，中心會安排患者收集糞便樣本作化驗。初步調查結果顯示，較大可能經人傳人或接觸受嘔吐物污染的環境傳播。中心已成功聯絡該團所有人士，以進行健康監測，現時未有其他同團師生出現徵狀。中心亦已向該小學提供有關腸胃炎傳播、預防和控制的健康建議。中心的流行病學調查仍在進行中。

衞生防護中心初步調查北角聖公會聖米迦勒小學爆發急性腸胃炎，較大可能經人傳人或接觸受嘔吐物污染的環境傳播。（資料圖片）

教育局要求內地交流活動避免提供生冷食品、燒味及貝類海鮮

教育局表示，學校無論是否進行交流活動都須以學生安全為首要考慮，在知悉出現腸胃炎徵狀的個案後，已立刻與衞生署衞生防護中心保持聯絡。局方表示，和承辦機構一直為參加者提供所需協助及採取支援措施，包括與學校保持聯繫，以及了解學生的最新情況。

教育局已聯絡即將出發相關交流團的學校，提醒他們瀏覽「薪火相傳」國民教育活動系列的網站及衞生署網頁，掌握教育局及衞生署就師生參與交流團活動時，預防及控制疾病的最新資訊。

局方向舉行內地交流活動的學校發出新指示，促避免提供生冷食品、燒味及貝類海鮮等較高危的食物；教育局亦已要求承辦學生內地交流計劃的承辦機構暫停供應此等食物。