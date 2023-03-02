醫院不足｜4議員聯合要求保留伊院　九龍中建全新急症醫院

4名立法會議員舉行聯合要求政府在啟德醫院啟用後，須保留伊利沙伯醫院用地作醫療用途，及在九龍中規劃和興建全新全科急症醫院。



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立法會議員陳凱欣指，本港醫療開支持續上升是不爭的事實，但服務是否有應有提升卻值得商榷，部份地區仍然面對醫院服務嚴重不足的問題。她強調醫院規劃不是：「數字遊戲或劃區遊戲」，以九龍西為例，區內人口截至2021-2022年度有260萬，長者有50萬，長者人口較2012-13年度上升逾3成，但同期病床升幅不足1成，造成輪候時間長的結構性問題。

她關注，按計劃當啟德醫院2025年落成投入服務後，現時伊利沙伯醫院的服務會移至啟德，但政府至今未交代日後伊利沙伯醫院「前途」，強調現時伊院的服務納入啟德醫院，解決不了十個煲六個蓋的問題。

九龍西立法會議員、民建聯的鄭泳舜也指，油麻地的市民若有急症，怎可能去啟德醫院？雖然廣華醫院擴建，但只能額外多約500張病床，病床總數升至不足1600張，仍不及現時有約2000張病床的伊利沙伯醫院。因此，他要求必須原址保留伊院的醫療服務，以滿足區內市民需要。

立法會醫療衞生界議員林哲玄指，地理上，伊利沙伯醫院作急症醫院，較明愛醫院更好，較少會受塞車問題阻礙交通，加上現時專科、掃描及手術輪候時間表不理想，認為伊院偌大的土地應保留作醫療設施。

九龍中立法會議員、民建聯主席李慧琼指黃大仙區缺乏全科和急症醫院，九龍中名義上有三間醫院，分別是屬社區醫院的聖母和佛教醫院，黃大仙醫院則是護理醫院，但該區是長者人口最高地區之一，缺乏急症醫院，不利對長者及長期病患。因此，期望當局考慮在九龍中建新的急症醫院。