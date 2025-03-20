示威者從日返港被控暴動　稱無攻擊性　官指須慮整體行為囚45月

曾參與2019年8月31日灣仔暴動的一名示威者，當日被警員截停時曾企圖踢警，最後遭到制服。他被捕後「踢保」赴日本工作，前年由日回港探親時被捕。他於開審前承認暴動罪，求情他當日只作全黑打扮及戴手套，並無攻擊性。案件今（20日）在區域法院判刑，法官張潔宜指，本案嚴重之處是示威者目無法紀，挑戰警方和法治。被告雖只管有手套和口罩，但暴動嚴重性在於整體行為，判他入獄45個月



被告陳煒堯（現27歲）被控於2019年8月31日，在灣仔菲林明道交界處與天樂里交界處之間的軒尼詩道範圍，以及在天樂里一帶，連同其他身份不詳的人參與暴動。

2019年8月31日的衝突中，有示威者在灣仔軒尼詩道設路障縱火，火勢達五層高，濃煙沖天。（余睿菁攝）

激進示威者在軒尼詩道以雜物縱火。（羅國輝攝）

當日有示威者設路障及縱火

案情指，當日大量示威者在金鐘、灣仔和銅鑼灣集結，遊行未獲發不反對通知書。晚上7時許起，有示威者在灣仔一帶架設路障和縱火，有示威者向警方投擲汽油彈、照射雷射光，警方則發射催淚彈及出動水炮車驅散示威者。

被告當日全黑打扮隨示威群跑走

全黑打扮、戴手套的被告跟隨示威者群跑走時，被一名機動部隊隊員截停，被告企圖用腿踢警員，警員用警棍打了被告的大腿3下後制服被告，背包被搜出手套、口罩和過濾器。

辯方力陳被告無攻擊性

法官張潔宜判刑時，引述求情指被告精通日文，曾實現夢想到日本生活和工作。辯方力陳被告管有的手套和口罩等物品屬防禦性質，沒有攻擊性；被告案發時受社會氣氛影響參與暴動，定罪對他移民日本有負面影響，他承諾日後奉公守法。

官判刑考慮暴動規模及警員風險

法官指，由現場片段可見軒尼詩道集結的示威者眾多，他們無視警方多次警告，縱火、在「大公報」招牌上噴漆、向警方照射雷射光等，他們明知行為違法，故戴口罩和雨傘掩飾身分，行動有一定組織性和計畫。法官考慮到暴動規模及對公眾警員造成的風險，以5年作量刑起點，除認罪外無其他減刑因素，判囚45個月。

案件編號：DCCC 1213/2023