9.29政總衝突上訴　瑪麗醫院時任醫生等4人上訴駁回　一獲減刑3月

2019年9月29日有網民發起「全球反極權遊行」，大批示威者在金鐘及政總一帶與警方發生激烈警民衝突。在其中一宗涉及12人的案件，有5名被告提出上訴，包括一名時任瑪麗醫院醫生，他們被判囚4年至5年3個月，上訴庭今（10日）頒發判辭，駁回包括該醫生在內的4人就定罪的上訴，但就一名認罪被告的量刑上，認為原審官有犯錯之嫌，准該被告減刑3月至判囚4年。



五名上訴人分別為馮嘉文、歐陽志堅、邱偉濤、林耀俊和謝達志。他們被控於2019年9月29日，在金鐘夏慤道政府總部外一帶，與其他身份不詳的人參與暴動。馮否認控罪，經審訊後被裁定暴動罪成，另外四名上訴人則承認控罪。五人被判囚4年至5年3個月不等。五人均就判刑提上訴，馮另就定罪提出上訴。他們的代表律師指， 原審法官以監禁5年4個月為判刑起點屬過高，沒有充分考慮各人的參與程度和罪責。

2019年9月29日，大批示威者在金鐘政總一帶與警員突，警方曾以水炮車向示威者射藍色水。（陳淑霞攝）

下午約4時48分，大批警察從政總衝出，拘捕多人。（彭毅詩攝）

下午約4時48分，大批警察從政總衝出，拘捕多人。（彭毅詩攝）

認為原審官量刑起點合適

上訴庭法官在判辭指，本案涉及的暴動針對政總，對政總、周邊的建築物及公眾構成嚴重威脅，原審法官正確指出，涉案暴動等同正面挑戰政府的管治，認為原審法官因上訴人的裝備，裁定他們都不只是憑藉身處現場，壯大暴動聲勢，他們的參與程度亦不是最低，認為判刑起點無過高。

原審官已考慮醫生被告或被吊銷資格的問題

此外，上訴人謝達志的代表律師亦指，原審法官沒有充分考慮謝或因干犯本案，而被吊銷醫生執業資格，給予額外的減刑。上訴庭認為原審法官已考慮此事，認為其定罪不一定令謝被吊銷醫生執業資格。

指邱悔意不足而下調認罪扣減屬錯誤

上訴人邱偉濤的代表律師則提出，邱在審前覆核前認罪，原審法官卻以邱諉過於人，及誣蔑警方對他使用不必要的武力，指他「悔意極為不足」，把其認罪扣減由25%，下調至約20%，屬原則性犯錯。

邱獲減刑3個月

上訴庭法官則指，邱的代表律師求情時，看似批評警方對邱使用不必要的暴力，強調邱在事件也受傷，希望原審法官下調其刑期，但並沒有試圖減輕邱在本案的受責性。但上訴庭認為，原審法官以邱的悔意不足，只給予約20%的刑期扣減屬犯錯，認為邱應獲25%的刑期扣減，因此裁定他上訴得直，撤銷他原本被判囚4年3個月的刑期，改判囚4年，另外4人的判刑上訴則被駁回。

當日暴動以政總為破壞目標

上訴人馮嘉文亦提出定罪上訴，其代表律師指原審法官錯誤地將政總左翼位置，納入暴動範圍。馮出現在左翼附近出現時，左翼相對平靜，暴力行為卻集中在右翼及中間位置。惟上訴庭指，當時示威者明顯是以政總為破壞目標，雖然人群未全面蔓延至左翼位置，但左翼和中間位置只是咫尺之遙。若非警方及時出動，示威者蔓延到左翼是意料之內，原審法官把暴動範圍覆蓋左翼，並無不妥。因此亦駁回馮的定罪上訴。

案件編號：CACC 68/2023