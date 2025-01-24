低空經濟｜葛珮帆冀盡快批監管沙盒試點、載人與載貨同步首季試飛

大灣區低空經濟聯盟聯同多間機構，今日（24日）介紹低空經濟監管沙盒試點項目。大灣區低空經濟聯盟創會會長、民建聯立法會議員葛珮帆表示，試點項目收到72份申請書，望政府盡快完成審批及公佈結果，認為載人、載貨項目應該同步開展測試，期望今年首季內試飛。



大灣區低空經濟聯盟舉辦「低空經濟監管沙盒試點項目介紹」記者會。（葛珮帆提供）

葛珮帆：載人載貨可同步開展測試

葛珮帆表示，政府收到72份建議書，其中包括聯盟成功推動的20多個申請項目，涵蓋醫療、運輸、地盤勘察、建築物巡檢、物流運輸、觀光及城市安全等，期望政府能夠盡快完成審批過程及公布申請結果。不過，她表示有企業認為申請時間太趕，期望政府公佈第二輪申請沙盒的時間表。

她認為載人、載貨項目應該同步開展測試，亦表示發展低空經濟時，政府處於被動狀態，建議參考廣州的做法，主動發佈低空經濟應用場景的需求清單。

她又指，聯盟現時義務協助項目向政府部門提出申請，但部分有興趣公司未必認識聯盟，或令他們「撞好多板」，甚至導致無法申請。她期望，當局提供一站式服務，由申請初時已提供協調，甚至跨部門協助。

港府正推動低空經濟發展。

新一份《施政報告》提出成立「發展低空經濟工作組」，由財政司副司長黃偉綸任組長，早前開會討論低空經濟的整體發展策略和工作計劃，並制定四大工作方向，包括「監管沙盒」、完善法規、研究和部署低空基礎建設、大灣區低空跨境通道。政府當時表示，本年年初起陸續推行「監管沙盒」試點項目，預計首階段會以無人機載貨為主。