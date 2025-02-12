低空經濟｜「監管沙盒」試點接72宗申請　政府冀第二季提修例建議

政府首批低空經濟「監管沙盒」試點項目，於去年11月開始接受申請，並已於去年年底截止。運輸及物流局局長陳美寶表示，當局收到共72位申請者提交的項目，預計會於今年第一季公布結果。她又提到，政府目標是在今年第二季內向立法會提交修例建議，擴大現行《小型無人機令》的規管範圍，涵蓋重量介乎25至150公斤的無人機。



首批「監管沙盒」試點項目共收到72位申請者提交項目。

擬修例擴大規管範圍 涵蓋介乎25至150公斤無人機

運輸及物流局局長陳美寶今（12日）書面回覆選委界立法會議員葛珮帆查詢表示，首批「監管沙盒」試點項目共有72位申請者提交項目，包括不同城市管理應用項目，亦有結合人工智能分析、自動識別系統、演算法、高精度定位等技術的建議。「發展低空經濟工作組」正在審閱，預計會於第一季公布結果。視乎首批試點項目的推行情況，當局將於稍後時間公布第二批「監管沙盒」試點項目的申請詳情。

陳美寶又指，政府正在檢討現行的民航法例和規管制度，目標是在今年第二季內向立法會提交第一階段的修例建議，擴大現行《小型無人機令》的規管範圍，涵蓋重量介乎25至150公斤的無人機。

運輸及物流局局長陳美寶指，指，政府正檢討現行的民航法例和規管制度，目標是在今年第二季內向立法會提交第一階段的修例建議。（資料圖片／廖雁雄攝）

當局亦計劃在《1995年飛航（香港）令》加入條文，賦權民航處處長在符合民航安全的前提下，容許載人的「先進空中運輸系統」在特定條件下試飛。長遠而言，當局指，正着手研究為重量超過150公斤的各類「先進空中運輸系統」AAM制定新的專用法例。

陳美寶又指，政府亦積極探索跨境運送貨物以及運載乘客的可行性，並正積極推動與相關內地當局對接，以商討共同建構低空跨境航線、出入境及清關安排和基礎設施配套等事宜。