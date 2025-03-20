首批38個低空經濟試點啟動　李家超：開展八仙過海、各顯神通時代

首批低空經濟「監管沙盒」今天（20日）啟動，共有38個試點項目。行政長官李家超表示低空經濟衍生一系列產業，應用場景亦都非常廣闊，潛力巨大，除了能夠提升城市管理和商業效率，更可以為市民帶來智慧生活新體驗，成為經濟新增長引擎，形容「開展八仙過海、各顯神通的時代，這個時代不再是空中樓閣，而是一道智慧的天梯，為我們登高望遠，帶來天際機遇。」



3月20日，首批低空經濟「監管沙盒」啟動，出席的包括行政長官李家超。（李家超FB）

3月20日，首批低空經濟「監管沙盒」啟動，出席的包括行政長官李家超。（李家超FB）

3月20日，首批低空經濟「監管沙盒」啟動，出席的包括行政長官李家超。（李家超FB）

首批「監管沙盒」試點項目一共收到72宗申請，當中38個項目獲批，來自內地創科機構、本地營運的物流公司，中電、消防處等，應用服務包括緊急救援、物資運送、維修和安全檢查等，

李家超表示低空經濟是國家戰略性新興產業，亦是發展新質生產力的範例，對香港經濟和社會發展，很有幫助和禆益。他舉例順豐自主研發的無人機，可用於運送醫療用品至偏遠的離島地區，也可用於城市間的貨物配送，相比傳統貨車運輸，效率更高。另外，消防處亦利用無人機配合影像分析軟件，縮短搜索和救援任務中定位求助者的時間。美團則使用無人機運送貨物，提升運輸效率。

3月20日，首批低空經濟「監管沙盒」啟動，出席的包括行政長官李家超。（李家超FB）

3月20日，首批低空經濟「監管沙盒」啟動，出席的包括行政長官李家超。（李家超FB）

3月20日，首批低空經濟「監管沙盒」啟動，出席的包括行政長官李家超。（李家超FB）

李家超說「監管沙盒」試點項目與社會民生和經濟發展息息相關，期待以科技提升社會福祉。特區政府會致力推動低空經濟發展，訂出適合香港的低空經濟的生態環境，引領發展，開創未來。