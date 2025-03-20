調查｜6成半受訪基層新移民收入遜疫情前　逾半失業者去年未復工

浸會大學受社區組織協會委托，以問卷訪問約3200名内地移民，結果顯示6成半受訪者、去年的入息中位數仍較2019年低。此外，在疫情期間失業的基層移民，超過一半人截至去年仍未找到工作，反映疫情對內地來港移民的收入及就業率有長遠的影響。



浸會大學受社區協會委托，於2022年至2024年，以問卷訪問了3,236名屬工作年齡的內地移民，結果顯示他們的收入中位數在2020年疫情初期為14,769元，較2019年下跌 4%。及至2024年，他們首 9 個月的收入中位數為15,023元，仍然低於疫情前3%。

調查研究發現於2020年失業的内地移民，逾半到去年都仍未恢復就業，另外15%的個案即使找到工作，但收入卻仍然少於疫情前。

研究指出，疫情推遲了內地來港的中小學適齡兒童的抵港時間，長遠或會影響他們升讀大學的機會。團隊引用2021年人口普查數據，發現在幼稚園、小學及中學階段抵港的25至29歲內地移民，他們擁有學士或以上學位的比率分別為44%、38%和34%，指較早來港的學童有較多時間適應本地的教育制度。

施麗珊表示新移民家庭初來香港時，除了要照顧子女，還面對託兒服務不足和社交網絡薄弱等挑戰。（資料圖片黃寶瑩攝）

香港社區組織協會副主任施麗珊表示，新移民家庭初來香港時，除了要照顧子女，還面對託兒服務不足和社交網絡薄弱等挑戰，期望社會可向他們提供更多支援。