六旬漢雙刀怒斬前妻　官指被告用致命武器幸傷勢不重　囚5年8月

六旬漢稱遭妻虐待多年，終獲法院頒令離婚，惟其妻其後多番要求復婚，六旬漢認為其目的為奪走公屋，並持刀追斬。案發當日，二人再為復婚一事爭執，六旬漢涉在前妻入睡後，以菜刀及生果刀追斬前妻，致其臉部、頸部及左手大量出血。案件今（21日）於高等法院判刑，法官陳慶偉判刑時指出，本案所使用的武器可以致命，惟事主的傷勢不屬於非常嚴重，亦沒有造成永久創傷，但考慮到事件其實有機會對事主造成更嚴重的傷害，而且被告對事主的襲擊持續了一段時間，遂以8年6個月為量刑起點，因被告認罪獲刑期扣減，判處入獄5年8個月。



被告張家翔（69歲，夜更保安），原被控一項企圖謀殺罪，控方其後接納他承認有意圖而傷人罪，指他於2021年6月21日，在馬鞍山耀安邨耀榮樓一單位內斬傷女事主張存華。

被告當日追斬前妻至鄰近的大廈。(詳看下圖)

+ 12

離婚後二人仍同住

案情指，女事主張存華曾在內地結婚，並育有一子。張和被告於2001年確認關係，並於2004年為他誕下一女，二人於2009年在港結婚，張其後帶同子女來港定居，一家人居於馬鞍山耀安邨耀榮樓一單位。其後因二人關係轉差，被告於2018年申請離婚，法庭在2000年頒下離婚令，惟二人離婚後仍然同住。

妻求復婚起爭執

2021年5月，被告與前妻張曾商量復婚。同年6月21日，二人為復婚問題爭執，張其後回房睡覺，睡夢中突然有感頭部劇痛，並聽到被告說：「我嚟斬死你。」張睜開眼睛看到被告一手持生果刀，一手持菜刀，張企圖追刀但不果，反遭被告連斬多刀，令她的臉、頸和左手大量流血。二人糾纏之間，張曾要求被告停手，亦趁機離開事發單位，惟被告仍持刀尾隨，張沿樓梯逃走至地下。

被告曾稱老婆斬我先

張逃走至鄰近屋苑錦禧苑錦欣閣，並向大廈保安求助，保安得知知她被斬後開門讓她躲避。被告不久後尾隨到達，並稱：「我老婆斬我先。」並要求保安開門，惟遭保安拒絕並報警。被告遂把雙刀扔入垃圾桶，並等候警員到達。

感壓力已寫下遺書

被告被捕後，在警員查問下稱，事主不斷要求再婚，他因深感壓力，並寫下遺書，打算服食安眠藥和飲下兩杯紅酒自殺，更已寫下遺書，遺書中提及，將所有財產歸於被告的胞妹。其後二人又因復婚問題爭執，他指事主曾取出菜刀指向他，並聲言會斬死他，混亂間，事主抓被告的頭，他因此取刀斬傷事主。

事主面及上肢有多處裂傷

事件中，事主和被告雙雙送院，事主的臉部及上肢多處裂傷，部分裂傷傷及神經。此外，她的左手腕和手指有多處刀傷，需接受修復神經的手術，出院後仍需接受物理治療和職業治療。

被告求情時透露，因身體狀況遭妻虐待多年，他亦受了不少苦，又認為其妻想復合只是想奪他的公屋。

案件編號：HCCC107/2023