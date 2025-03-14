懲教員打情婦致中指骨折　官稱公務員也會墮婚外情陷阱　判社服令

二級懲教助理與情婦糾紛，襲擊及掌摑情婦時致其中指骨折，早前被裁定傷人及普通襲擊罪成，但刑事恐嚇罪不成立。案件今（14日）於荃灣法院（暫代區域法院）判刑，法官林嘉欣稱，接受公職人員亦會有墮婚外情陷阱，又指恩愛的合法夫婦也會有爭吵的時候，考慮到被告妻已原諒被告等，決定給被告最後一次機會，判兩罪社會服務令180小時。



被告李旨裕（33歲，報稱公務員），被控於2023年1月3日，在油麻地登打士街20號某單位非法及惡意對女子X的身體加以嚴重傷害，以及於同日同地襲擊女子X；他另被控於同年1月5日，在香港某地方威脅女子X會使其名譽遭受損害，意圖使她受驚。

被告李旨裕襲擊及傷人罪成，被判180小時社會服務令。(陳蓉攝)

法官林嘉欣過去在判一宗涉已婚警通水給賣淫女主腦時，亦曾稱覺現代中年男女各自出軌屬等閒。

官指恩愛妻亦會有爭吵的時候

林官判刑時指，明白事件源自兩個人的私人爭執，與被告的公職公務無關，接受公職人員亦會有墮入婚外情陷阱。林稱，明白無論多恩愛的合法夫妻，亦會有爭吵的時候，但他強調，無論多激烈的爭執，法律都不容許任何一方襲擊另一方。

被告獲妻子原諒

林官續指出，被告的社會服務令報告内容正面，其妻亦原諒被告，稱被告在停職期間有很大的改變，亦會指導女兒功課，亦收到許多感謝信。報告亦指出，被告利用空餘時間進修，並得到西倫敦大學的學士學位。

決定給被告最後一次機會

林官稱，考慮到X的傷勢、事件起因及背景等因素，決定給被告最後一次機會，採用非監禁式刑罰，遂判處被告兩項控罪分別180及80小時社會服務令，同期執行。

交友App認識 被告欲致電妻起爭執

案情指，被告與事主2022年4月透過交友app認識，同年5月確認情侶關係。在2023年1月3日，被告想下樓致電妻子遭到X阻止，從而惹起爭執。爭執間X被推倒在沙發上，被告左手捏著X的頸部，然後掌摑X的左邊臉頰，其後再捉住X的右手中指向外扯開，隨即離開案發單位致電其妻。被告於同日晚上11時許折返陪伴X求診，醫療報告顯示，X的右手無名指尖擦傷、右手中指中節斜向骨折。

被告曾叫X不要報警並稱可供6萬生活費

數天後，被告致電X，要求X不要報警，並稱願意提供6萬生活費予X，但需時一個月籌款，惟X拒絕此要求。被告再以其的裸照威脅X不准報警，並說：「你有裸照喺我度。」稱若X報警被會把照片在網上發佈。

案件編號：DCCC1045/2023