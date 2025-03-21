商人涉迷暈3女子　被告跪地道歉為搏同情　若知有人錄音不會假認

商人涉迷暈3名女子一案今（21日）續審，被告繼續自辯時稱，因被上司直斥犯了罪，認定了自己有罪，之後花15分鐘時間上互聯網閱讀易服癖及服安眠藥的資料，然後致電上司作假招認。他稱後來在另一會面中他跪地痛哭求原諒，是為博取事主同情，望她們不要報警，以保住飯碗，若他知道當時有人錄音，他是不會作假招認的。



被告潘迪偉否認迷暈3女子。(陳曉欣攝)

遭上司斥責後認定自己犯了法

被告潘迪偉（43歲，商人），曾在直銷公司Nu Skin工作，他在接受控方盤問時稱，他2015年在7月1日與兩名上司會面時，被上司指責他犯了刑事罪，他認為上司們不信他，又認定自己犯了法，故當晚用了15分鐘時間，不知在那個網上論壇上，看了易服癖和安眠藥的資料，其後致電上司，訛稱他有易服癖和服食安眠藥習慣。

控方質疑會面氣份平靜

控方質疑，上司在該會面上並沒有指被告犯了刑事罪，會面他們亦表現平靜，女上司只打了被告的面2下，並非如被告所說，他被打至眼鏡飛脫，被告並不同意。

認為遭事主誣告

控方又問，被告是否為事主在誣告他，被告稱是，又稱他與其中一名事主到深圳公幹時，兩人曾在酒店房間討論公司發展新市場的事，並進行個案研習，期間事主提到她認識一名陌生男子，她與該男子並曾互發不雅訊息。被告稱他為了保護該事主的私隱，故在其後的會面上作假招認。

跪地痛哭為博同情

被告亦指，他跪地痛哭作假招認，亦是為了博取事主同情，望事件不用報警處理，以保住飯碗，若他知道有人會在會面時錄音，他便不會作假招認。

被告否認3項意圖使他人受損害、精神受創或惱怒而施用毒藥或其他殘害性物品或有害物品。控罪指他於2013年至2015年間，在廣播道柏苑某單位分別非法及惡意向3名女子施用催眠藥，意圖使她們受損害、精神受創或惱怒，3名女事主分別姓歐、何及周。

案件編號：DCCC 89/2024