公屋富戶政策2025｜入息「砸界」富戶寧減薪避加租：減人工仲慳錢

【公屋富戶／富戶政策／入息限額】房委會資助房屋小組通過建議公屋富戶「加租」，由原來1.5倍至2倍租金，加至2.5至4.5倍租金。小組又通過調升2025/26年度公屋住戶入息和資產限額，兩者較上一個年度整體增加1.7%。房委會估計40,600戶受影響需要交「富戶租金」，資助房屋小組主席黃碧如形容受影響人數「好少」，措施「絕對唔係為咗增加政府收入」，庫房將因此多收15億3,600萬元。



有入息超過限額，但在最新富戶四級制中「砸界」的公屋居民表示，因租金升幅很高，在計算差價後，寧可選擇減薪去避免加租，「叫老細減少少人工，咁仲慳錢」。



有入息限額超3倍，但屬「砸界」個案的公屋住戶表示，打算要求老闆減薪以避免增加租金支出。（受訪者提供）

2025/26年度入息及資產限額增加1.7%。(資料圖片)

入息剛超額３倍需交3.5倍租金 寧減薪避加租

與爸爸居於新界區公屋的阿亮（化名）表示，父子均有收入，家庭月入約6萬1,800元，今年4月份開始要繳交雙倍租金4,172元，連同差餉239元合共4,411元。而他與爸爸今年均被凍薪，今年公屋入息限額調升後，2人家庭的收入雖超過60,691元的3倍門檻，但屬「砸界」個案，2倍租金需加至3.5倍租金，即要交7,301元另加差餉，每月租金開支增加3,192元，增加金額已佔家庭收入5%。

阿亮表示，爸爸已打算向老闆要求減薪1,200元，令家庭收入減至6萬600元，那只需交2.5倍租金，即5,215元另加差餉，加幅較現增加1,043元，連同減薪金額，仍較3.5倍租金少949元。他坦言有朋友是超過4倍入息的「砸界」個案，亦打算要求公司減薪數千元避開加租，「朋友係超額4倍多少少，但已經要由交兩倍租變交四倍半租，仲要4年後要搬走，如果唔係超好多，真係寧願減薪好過」。

希盡快在資助房屋市場置業

阿亮表示過往亦有跟爸爸一起抽居屋或綠置居，雖然屬「家有長者」組別，可惜運氣欠佳，「次次都抽唔到大少少單位，仲細過而家住緊嗰度，好難買得落」，但以目前政府對富戶的政策，相信日後難逃租金大幅調升，所以希望能盡快在資助房屋市場置業，「希望政策有多啲政策幫手，例如重開租置公屋計劃。」

富戶租金最高由2倍升至4.5倍

現時公屋住戶家庭入息超出限額2至不足5倍，需要交1.5至2倍租金連差餉。建議方案下，租金由2.5倍起跳，最高達4.5倍，加幅達60至125%。以入息超額4倍至不足5倍的「富戶」，如現時繳交2,000元雙倍租金，日後要繳交4,500元。

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新建議的「富戶政策四級制」於新一年度，亦會按調整後的入息限額作計算。舉例，1人住戶入息為限額的4至5倍，即2025/26年度達52,360元至65,450元，且連續4年超額，則需要遷出公屋。