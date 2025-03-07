賣樓套現500萬拍電影悼亡夫　《淺淺歲月》七旬編劇：如再拍拖

謝淑芬的前夫喜歡動畫《多啦A夢》。多啦A夢有時光機，可以穿梭至任何時間點。謝淑芬沒有時光機，但她可以用電影，重回那段與亡夫相愛的淺淺歲月。

年約70歲的謝淑芬，10年前退休後從零開始學寫劇本，更賣掉住宅套現500萬元，製作電影《淺淺歲月》。電影今日（7日）上映，由陳果監製，呂筱華聯合編劇。劇情對香港觀眾並不陌生—— 兩人是小學同學，大學畢業後結婚生子，惟丈夫北上做生意外遇，兩人離婚，前夫及後病逝。不過，對謝淑芬而言，這是一生人只有一次的真愛。回首創作之路，她形容心力交瘁，如履薄冰，卻又笑言有如跟前夫「再拍了一次拖」，從中亦重新學習與至親的相處之道。



港產片《淺淺歲月》編劇及出品人謝淑芬。（黃浩謙攝）

為紀念亡夫 退休後從零開始學寫劇本

港產小品電影《淺淺歲月》上映前舉行十多場謝票場，電影男女主角謝君豪及葉童等演員常常站在中間。站在一旁是電影圈的新面孔——《淺淺歲月》出品人及編劇謝淑芬。

這位新晉電影人退休前是一名律政書記，跟拍電影風馬牛不相及。2015年，謝淑芬的前夫因肝癌逝世。為了紀念她眼中一生只有一次的真愛，她決定把兩人的點點滴滴拍成電影。

《淺淺歲月》編劇謝淑芬(左一)、主角謝君豪 (左四)、監製陳果（右三）、編劇呂筱華（右一）。（Golden Scene IG）

一個門外漢從零開始學拍電影，有多難？謝淑芬笑言，簡直困難重重。

2016年，已經退休的謝淑芬跑到大學上課學寫劇本，是全班最老的學員。導師說許多電影由小說改編，她便埋頭苦幹，兩年後出版小說《完了，就是 緣》。無奈電影劇本寫來寫去都寫不好，她邀請劇本班導師、《天水圍的日與夜》編劇呂筱華一起創作，一寫便是三年。

邀陳果任監製 對方勸「唔好嘥錢啦！」

2022年，謝淑芬和呂筱華拿著劇本初稿找上資深電影人、《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅van》及《三夫》導演陳果，希望由他擔任監製。陳果閱畢劇本，便詫異道「真愛，一生只有一次？唔係呀嘛？點會有人信呀？」

陳果在其他訪問曾提及，他原本不打算接下這套戲—— 故事情節平淡，欠缺電影的「dramatic」（戲劇性），不容易賣票。他苦口婆心奉勸謝淑芬：「拍戲好燒銀紙㗎，唔好嘥錢啦！」

《淺淺歲月》謝票場。（Golden Scene IG）

不惜賣樓拍戲 終打動陳果

謝淑芬堅持開拍電影，甚至不惜賣掉住宅，她曾於優先場向傳媒透露套現了500萬元。她說：「我好驚有一日唔知咩事，唔記得我哋發生嘅故事，所以好想用電影記錄。」陳果被她的堅持折服，謝淑芬還記得陳果說：「好啦我做你幫凶啦，我幫你洗晒啲錢啦！」

話雖如此，錢其實不多。導演蕭冠豪曾提及，電影製作費大部份用於演員片酬，器材方面亦因此要將就，整套電影用4部iPhone拍攝。

《淺淺歲月》只用4部iPhone拍攝。（Golden Scene提供）

回憶與前夫相處點滴 如「再拍了一次拖」

製作班底漸漸「埋班」，接下來便要填補劇情細節。呂筱華和謝淑芬撰寫了近10個稿，時間花在追溯謝淑芬與亡夫的相處細節—— 謝淑芬與前夫Arnold是小學鄰座，因數學測驗「出貓」埋下愛情的種子。後來，Arnold到澳洲升學，兩人靠紙筆傳情。當信件延誤時，謝淑芬「囉囉攣」，擔心「Long D」（遠距離戀愛）不穩陣。

Arnold為了讓她安心，在信裏抄寫歌手關正傑《雪中情》的歌詞：「你我情如白雪，永遠不染塵；日後我回來，最好證實，原來真心愛末泯」。謝淑芬重讀後形容「好似再同佢拍咗一段拖咁」，會心微笑，這些信件亦在電影中重現。

謝淑芬前夫曾在信中抄寫《雪中情》歌詞。（《淺淺歲月》預告片截圖）

典型香港婚姻故事？丈夫北上出軌另成家

這套電影，或許是90年代不少香港家庭的寫照。

Arnold大學畢業回流，兩人隨即結婚生子。正值香港經濟轉型，Arnold成為北上做生意開荒牛，夫妻一年只見面數次。謝淑芬偶然發現丈夫在内地有婚外情，諷刺的是子女一早知情。幸福戳破，眾人努力演好「角色」，維持家庭關係水平如鏡，過年過節繼續嘘寒問暖。

電影《淺淺歲月》改編自謝淑芬的真人真事，由葉童出演女主角。（《淺淺歲月》劇照）

現實情節搬上大銀幕，葉童飾演的主角問女兒何時知道丈夫出軌、知不知第三者的名字。冷漠的回應，換來她一邊燙衣服，一邊流淚。多年後，丈夫在内地的另一頭家添了孩子，謝淑芬同意離婚，成全愛人所愛。

2015年，Arnold患上肝癌，人生步入最後三星期，處於昏迷。謝淑芬天天跑到醫院，直言「我當時完全冇理佢第二個點諗」。她握着他的手，承諾會好好照顧他的父母。

一齣電影重新凝聚家庭 也觀照自身

10年過去，剩下謝淑芬及兩名子女。一個曾經疏離的家，因為一齣電影重新凝聚。當初謝淑芬說賣樓拍戲，子女紛紛支持。拍戲過程，謝淑芬反思待人接物的態度，也重新學習跟子女的相處之道。

其中一幕，葉童對着話筒另一端謝君豪破口大駡：「你慳啲啦！」謝淑芬女兒不禁跟她說：「你平時就係咁囉！」她才驚覺原來癥結在於不懂得跟家人溝通。

到拍呢套戲時，見到葉童將我活現出黎，先發現自己講野真係好乞人憎…… 拍戲係令我反思自己，學習緊如何跟家人溝通、點樣多啲聆聽、理解佢哋。以前我發現自己做唔到當子女係朋友，𠵱家我做到。 《淺淺歲月》編劇謝淑芬

訪問當日，謝淑芬依然帶著前夫送給她的婚戒。（黃浩謙攝）

真愛一生人只有一次？

電影尾聲，大銀幕寫着電影送給Arnold Chan——謝淑芬的前夫。「真愛，一生人只有一次」的電影主題，有人認同，有人無法理解，亦有人疑惑：一個偷腥的男子，何以是真愛？為何值得賣樓拍戲紀念一段破碎婚姻？

「雖然唔再一齊生活，但佢好似一直係你生活中。」謝淑芬說：「就好似佢鍾意種花，我到宜家都種花。佢唔鍾意飲茶，我結婚後從來都無買過茶。」

談起電影及與前夫的婚姻，謝淑芬仍是淺淺一笑。（黃浩謙攝）

謝淑芬說，每個時代都有該時代的愛情觀。在那樣一個車馬郵件都慢的年代，一生只夠愛一個人，而真愛就是不計較、無條件。雖然前夫已逝，「但人可能會有來世呢，係咪？做人總係要有希望」。

況且，她已擁有多啦A夢的時光機：「日後我掛住佢，咪到高先租個場，播個片，重溫返囉，係咪先？」