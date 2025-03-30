緣路山旮旯導演開新戲 $1.3萬台南團直擊拍攝 與小野梁雍婷晚餐
【緣路山旮旯／廚師發辦／黃浩然／鍾宏杰／小野／盧鎮業／梁雍婷／台南電影體驗團】港產片《緣路山旮旯》導演黃浩然近日與拍檔鍾宏杰執導新作《廚師發辦》（暫名），由「小野」盧鎮業及金像獎最佳女配角梁雍婷飾演男女主角。創作團隊聯同投資者之一的活現香港合作舉辦3日3夜台南電影體驗團，未計來回機票每位團費12,800元，行程包括與男女主角共晉晚宴、直擊在當地取景拍攝過程，更有機會擔任臨時演員，全團最多18個名額，現時已有14人報名。
黃浩然期望觀眾藉此了解電影拍攝過程，提升鑒賞能力，體驗團的盈利亦會撥歸拍攝。活現香港創辦人陳智遠則認為體驗團行程特別，「好嘅東西係值得貴啲嘅價」。他希望藉此機會探索電影旅遊的可能性，未來可能在香港舉辦同類活動，吸引本地及外地港產片發燒友參加。
《廚師發辦》台南取景 首辦電影體驗旅行團
《廚師發辦》講述一位私房菜廚師透過交友軟件認識4名來自不同階層的女子，展開四場「Omakase」（廚師發辦）晚宴。電影有幾幕於台南取景，導演之一的黃浩然認為當地生活節奏慢，沒有高樓大廈，房屋具「年代感」，能夠呈現男主角成長後生活模式的轉變。
這次赴台拍攝，黃浩然伙拍本地深度遊導賞團機構活現香港Walk in Hong Kong合作舉辦電影體驗旅行團，於復活節假期時直擊台南拍攝現場，形容是一場「沉浸式電影體驗」，參與的團員不只是觀眾，「而是電影的一部份」。
14人報名 行程包括與導演男女主角交流
3日3夜團費每人12,800元，不包含來回機票，將安排入住當地4星級酒店。男女主角盧鎮業及梁雍婷將出席歡迎晚宴，與團員分享拍攝心得，團員亦有機會與導演黃浩然及鍾宏杰面對面交流，旅行團簡介還標榜兩人將「揭秘影視幕後秘聞」。團員將會到訪電影中的多個景點，包括漁光島沙灘、枕頭山等，亦會參觀劇中主角的兩部改裝露營車。旅行團目前已有14人報名，名額最多18個。
團員可做「茄喱啡」 望觀眾近距離了解電影拍攝
旅行團另一噱頭，是參加者可選擇成為群眾演員。會否有台詞，黃浩然笑言要視乎參加者的表演經驗再考慮。他說《廚師發辦》並不缺乏群眾演員，增設這個環節絕非想請「免費老臨」，而是希望團員能有個特別的電影體驗，因為不少觀眾對電影行業和拍攝過程一知半解。
大家個印象只係一個導演坐喺部機隔離，食住雪茄，跟住就大嗌『3、2、1，action！』……事實上𠵱家全世界幾乎都係副導演嗌。
他亦發現不少新人感到難以入行，希望透過旅行團呈現拍攝現場，藉此提高他們對電影行業的了解。他說：「有好的觀眾，先有好影評，有好電影，所有都係相輔相成。」
活現香港：好嘅東西係值得貴啲嘅價
以台南3日3夜旅行團而言，這次團費每人12,800元較貴，團員還要自行購買機票。隨團的活現香港創辦人陳智遠認為今次旅行團陣容特別，可以與攝影團體及演員近距離接觸，亦有露營車等體驗，形容「好嘅東西係值得貴啲嘅價」。
佢哋（參加者）都有份促成部電影嘅出現，亦可以去玩，係一個好獨特嘅體驗。
《廚師發辦》預計成本為390萬元，目前只籌到約一半，唯有一邊拍攝，一邊籌款，體驗團大部份收益亦將撥歸拍攝之用。
望試驗電影旅行可能性 推廣香港文化旅遊
陳智遠將這次旅行團視為一個試驗，看看如何結合電影和旅行：「今次係一個Know-how（知道怎樣做）的過程，包括行程有咩要做得好、如何做到（電影）最大宣傳……最重要係舉支旗，知道係可以咁樣做。」
陳智遠認為，海外有不少經典港產片的粉絲，大灣區亦有許多影迷經常來港看電影。加上香港政府近期提倡無處不旅遊，他期望借鑒今次經驗，日後在香港舉行電影旅行，累積一群喜歡電影及旅行的受眾，促進消費和旅遊。