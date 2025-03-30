緣路山旮旯導演開新戲　$1.3萬台南團直擊拍攝　與小野梁雍婷晚餐

【緣路山旮旯／廚師發辦／黃浩然／鍾宏杰／小野／盧鎮業／梁雍婷／台南電影體驗團】港產片《緣路山旮旯》導演黃浩然近日與拍檔鍾宏杰執導新作《廚師發辦》（暫名），由「小野」盧鎮業及金像獎最佳女配角梁雍婷飾演男女主角。創作團隊聯同投資者之一的活現香港合作舉辦3日3夜台南電影體驗團，未計來回機票每位團費12,800元，行程包括與男女主角共晉晚宴、直擊在當地取景拍攝過程，更有機會擔任臨時演員，全團最多18個名額，現時已有14人報名。



黃浩然期望觀眾藉此了解電影拍攝過程，提升鑒賞能力，體驗團的盈利亦會撥歸拍攝。活現香港創辦人陳智遠則認為體驗團行程特別，「好嘅東西係值得貴啲嘅價」。他希望藉此機會探索電影旅遊的可能性，未來可能在香港舉辦同類活動，吸引本地及外地港產片發燒友參加。



《廚師發辦》製作公司點對點製作聯同活現香港，舉辦台南電影體驗團。（活現香港網站圖片）

黃浩然，近日與拍檔鍾宏杰執導新作《廚師發辦》（暫名），由小野盧鎮業、金像女配梁雍婷飾演男女主角。（《廚師發辦》團隊提供）

黃浩然，近日與拍檔鍾宏杰執導新作《廚師發辦》（暫名），由小野盧鎮業、金像女配梁雍婷飾演男女主角。（《廚師發辦》團隊提供）

黃浩然，近日與拍檔鍾宏杰執導新作《廚師發辦》（暫名），由小野盧鎮業、金像女配梁雍婷飾演男女主角。（《廚師發辦》團隊提供）

《廚師發辦》台南取景 首辦電影體驗旅行團

《廚師發辦》講述一位私房菜廚師透過交友軟件認識4名來自不同階層的女子，展開四場「Omakase」（廚師發辦）晚宴。電影有幾幕於台南取景，導演之一的黃浩然認為當地生活節奏慢，沒有高樓大廈，房屋具「年代感」，能夠呈現男主角成長後生活模式的轉變。

這次赴台拍攝，黃浩然伙拍本地深度遊導賞團機構活現香港Walk in Hong Kong合作舉辦電影體驗旅行團，於復活節假期時直擊台南拍攝現場，形容是一場「沉浸式電影體驗」，參與的團員不只是觀眾，「而是電影的一部份」。

導演黃浩然認為，不少觀眾並不了解電影拍攝。（資料圖片/葉志明攝）

14人報名 行程包括與導演男女主角交流

3日3夜團費每人12,800元，不包含來回機票，將安排入住當地4星級酒店。男女主角盧鎮業及梁雍婷將出席歡迎晚宴，與團員分享拍攝心得，團員亦有機會與導演黃浩然及鍾宏杰面對面交流，旅行團簡介還標榜兩人將「揭秘影視幕後秘聞」。團員將會到訪電影中的多個景點，包括漁光島沙灘、枕頭山等，亦會參觀劇中主角的兩部改裝露營車。旅行團目前已有14人報名，名額最多18個。

團員可做「茄喱啡」 望觀眾近距離了解電影拍攝

旅行團另一噱頭，是參加者可選擇成為群眾演員。會否有台詞，黃浩然笑言要視乎參加者的表演經驗再考慮。他說《廚師發辦》並不缺乏群眾演員，增設這個環節絕非想請「免費老臨」，而是希望團員能有個特別的電影體驗，因為不少觀眾對電影行業和拍攝過程一知半解。

大家個印象只係一個導演坐喺部機隔離，食住雪茄，跟住就大嗌『3、2、1，action！』……事實上𠵱家全世界幾乎都係副導演嗌。 導演黃浩然

他亦發現不少新人感到難以入行，希望透過旅行團呈現拍攝現場，藉此提高他們對電影行業的了解。他說：「有好的觀眾，先有好影評，有好電影，所有都係相輔相成。」

《廚師發辦》（暫名）舉辦台南電影體驗團，標榜能與拍攝團隊互動，欣賞台南景色等。（活現香港網站）

《廚師發辦》（暫名）舉辦台南電影體驗團，標榜能與拍攝團隊互動，欣賞台南景色等。（活現香港網站）

《廚師發辦》（暫名）舉辦台南電影體驗團，標榜能與拍攝團隊互動，欣賞台南景色等。（活現香港網站）

《廚師發辦》（暫名）舉辦台南電影體驗團，標榜能與拍攝團隊互動，欣賞台南景色等。（活現香港網站）

活現香港：好嘅東西係值得貴啲嘅價

以台南3日3夜旅行團而言，這次團費每人12,800元較貴，團員還要自行購買機票。隨團的活現香港創辦人陳智遠認為今次旅行團陣容特別，可以與攝影團體及演員近距離接觸，亦有露營車等體驗，形容「好嘅東西係值得貴啲嘅價」。

佢哋（參加者）都有份促成部電影嘅出現，亦可以去玩，係一個好獨特嘅體驗。 活現香港創辦人陳智遠

《廚師發辦》預計成本為390萬元，目前只籌到約一半，唯有一邊拍攝，一邊籌款，體驗團大部份收益亦將撥歸拍攝之用。

陳智遠指今次開辦旅行團得來的大部分盈利均會撥入電影的拍攝開支。（資料圖片）

望試驗電影旅行可能性 推廣香港文化旅遊

陳智遠將這次旅行團視為一個試驗，看看如何結合電影和旅行：「今次係一個Know-how（知道怎樣做）的過程，包括行程有咩要做得好、如何做到（電影）最大宣傳……最重要係舉支旗，知道係可以咁樣做。」

陳智遠認為，海外有不少經典港產片的粉絲，大灣區亦有許多影迷經常來港看電影。加上香港政府近期提倡無處不旅遊，他期望借鑒今次經驗，日後在香港舉行電影旅行，累積一群喜歡電影及旅行的受眾，促進消費和旅遊。

活現香港在香港定期舉辦導賞團。（資料圖片）