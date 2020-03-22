本地獨立電影研究者、《亂世備忘》監製張鐵樑病逝　終年38歲

電影工作者曾金燕在facebook上宣佈，香港獨立電影及紀錄片策展人、研究者張鐵樑昨日（21日）上午在香港逝世。據曾金燕透露，張鐵樑在2017年證實患上胃癌，今年2月開始化療，惟於本月14日失去意識，延至昨日不治，終年38歲。

三年前證患上胃癌

紀錄片製作人及社會活動家曾金燕昨日在facebook上發出悼文，宣佈好友張鐵樑已離世的消息。據曾金燕形容，與張鐵樑相識於2012年，張的普通話越來越流利，她也習慣於香港的生活，指他對紀錄片非常熱愛，是當時中國獨立紀錄片研究會成立時，唯一一名香港人，又形容他「是因為他身上具有的光，一個典型的香港年輕人的善良、真誠、努力，和愛朋友的能力」。她指自己於本月13日仍與張鐵樑通話，豈料約一周後與好友已陰陽相隔，更想起與張鐵樑一次在油麻地百老匯電影中心外相遇的情況，文字間流露出不捨之情。

張鐵樑為嶺南大學視學藝術哲學博士，於各大專院校客席任教電影課程。2011年開始協助香港獨立電影節策劃「小川紳介回顧展」。2014年起，擔任香港獨立電影節的策展工作，後來更加入成為影意志的董事局成員，並與友人創辦「中國獨立紀錄片研究會」。2017年，即使他已證實患上胃癌，仍對推動香港紀錄片文化不遺餘力，與蔡倩怡創辦香港真實影像協會，曾策劃多個項目，如「香港紀錄片回顧專題（1980至1997）」、「當代國際紀錄片共學：其後」。張鐵樑亦是雨傘運動紀錄片《亂世備忘》的監製之一。他病逝的消息傳出後，不少電影工作者如聞海、應亮等均表示惋惜。