公屋富戶│四人家庭月入$6.2萬至$9.3萬　入息超額2倍需交2.5倍租

【公屋富戶／富戶政策／入息限額】房委會資助房屋小組通過建議公屋富戶「加租」，由原來1.5倍至2倍租金，加至2.5至4.5倍租金，房委會估計40,600戶受影響需要交「富戶租金」，庫房將因此多收15.36億元。



昨日（22日）有2人家庭的公屋富戶向《香港01》表示，其家庭入息約6.18萬元，屬入息超額3倍的「砸界」例子，故打算向僱主要求減薪，以便由交3.5倍租金，降為入息超額低於３倍而交2.5倍租金，變相可以慳錢。

該個案只需減薪1,110元，便可降至低於3倍水平，有關個案惹來網民爭議，認為縱使富戶租金增加，仍屬偏低水平，理應「能者多付」，或者遷出讓公屋單位轉予更有需要人士。

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《香港01》整理房委會最新公布的富戶政策，以及2025/26年度公屋住戶入息和資產限額，梳理在新富戶政策下，入息超額的富戶需繳交新租金情況，以4人家庭為例，入息達6.2萬至9.3萬元，需交2.5倍租金；而入息達12.4萬至15.5萬元，需交4.5倍租金，而且在2次申報期，即合共4年內都是這範圍的入息，就要遷出公屋。

不過，據根房委會公布的數字，目前大部份富戶都屬入息超額2至3倍的個案，超額3至4倍約有4,200戶，而超4至5倍則約有1,200戶，屬極少數個案，不過當中400戶的收入已持續至少四年達到此水平。

房委會公布最新公屋富戶政策，惹起社會廣泛關注。（資料圖片／盧翊銘攝）

新政策下富戶租金由2.5倍至4.5倍

現時公屋住戶家庭入息超出限額2至不足5倍，需要交1.5至2倍租金連差餉。最新公屋富戶建議方案下，入息超過限額2倍至不高於3倍的「富戶」，將需繳交2.5倍租金，即比現時1.5倍租金大增約67%；而入息超額3倍至不足4倍的「富戶」，將需繳交3.5倍租金，比現時的2倍租金大增75%；入息超額4倍至不足5倍的「富戶」加幅最大，需繳交的租金會由現時2倍，加至4.5倍，即較現時大增125%。

4人家庭月入逾12.5萬需交4.5倍租

2024年3月全港公屋戶平均租金為2,297元，以4人家庭為例，月入42,001至93,000元超額2至3倍，需交2.5倍租，即5742.5元；月入93,001至124,000元超額3至4倍，需交3.5倍租，即8039.5元；月入124,001至155,000元超額4至5倍，需交4.5倍租，即10,336元，並且在2次申報期，即合共4年內都是這範圍的入息，就要遷出公屋。

富戶如自願遷出，可保留綠表資格4年，以購買居屋、綠置居等公營資助房屋。

有入息限額超3倍，但屬「砸界」個案的公屋住戶表示，打算要求老闆減薪以避免增加租金支出。（受訪者提供）

2025/26年度入息及資產限額增加1.7%。(資料圖片)