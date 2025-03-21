低空經濟｜陳美寶指初時會在視線範圍内試飛　大部分仍以人手操作

政府提出發展低空經濟，首批「監管沙盒」試點項目共收到72宗申請，當中38個獲批，用途涵蓋救援、安全檢查及物流配送等。運輸及物流局局長陳美寶今（21日）指，項目初時以安全為主，會在視線範圍進行，大部分都會以人手操作。至於香港是否有足夠位置作為接收點，陳美寳指政府會在規劃新地區時，預留位置發展接收點。



運輸及物流局局長陳美寶指，當局會在試驗期内向立法會提出修例，將《小型無人機令》的載重限制從25公斤放寬至150公斤。（資料圖片/盧翊銘攝）

首批「監管沙盒」試點項目共收到72宗申請，當中38個獲批。運輸及物流局局長陳美寶指，決定是否批出申請時，會考慮不同應用場景及其安全性等。當局會在6個月後陸續與未獲批的申請者商討，並安排他們進行試驗。

陳美寳表示，會在進行試驗期間向立法會提出修例，將《小型無人機令》的載重限制從25公斤放寬至150公斤，讓無人機可載荷物件等，亦會研究放寬超視距的限制。不過首階段會以安全為主，無人機需在視線範圍内飛行，而大部分項目仍會以人手遙控無人機。她指，部分項目在運行無人機時，會安排另一部機負責監測。無人機亦有螺旋槳等安全裝置及後備功能，以應對突發情況。

她續指，數碼港及科學園是政府場地夥伴，有項目將在科學園多座大樓上試飛，待有一定經驗後，可逐步擴大至對岸的馬鞍山海濱，而在數碼港的試驗項目亦可拓展到鄰近的南丫島、馬灣和長洲。

有人擔憂無人機侵犯市民私隱，陳美寳表示《小型無人機令》中有與私隱條例重叠的法例，規定無人機的鏡頭必須保障市民私隱。