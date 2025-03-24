謝展寰：應對全球暖化爭取2035前碳排放量減半　新焚化爐年底運作

一連兩日的「香港氣候論壇」今日揭幕。環境及生態局局長謝展寰致辭時表示，全球暖化是世界面對的前所未有挑戰，又指碳中和是一項艱難挑戰，但也是唯一選擇。特區政府會積極推動綠色轉型發展。當局亦爭取在2035年將零碳電力的比例提高到六成至七成，正多管齊下推動節約能源，而位於石鼓洲的全港首座現代化垃圾焚化爐預計年底投入運作。



環境及生態局局長謝展寰表示，全球暖化是前所未有的挑戰，特區政府會積極推動綠色轉型發展，呼籲社會各界支持。（資料圖片／夏家朗攝）

環境及生態局局長謝展寰在「香港氣候論壇」致辭時，提到去年是有紀錄以來最溫暖的一年，極端氣候對社區和生態系統帶來威脅，香港作為沿海城市，特別容易受到熱帶氣旋和水位上升等極端天氣影響。為應對最新的氣候情況，當局已制定應對策略，措施包括加強關鍵結構，更新樓宇設計標準等。

謝展寰又指，當局力爭在2035年前，減少一半的碳排放量，並在2050年前實現碳中和，其中包括爭取在2035年將零碳電力的比例提高到六成至七成；位於石鼓洲的全港首座焚化發電設施預計在今年底投入運作。另外，跨境電力傳輸基礎設施正在升級，並計劃建設新的基礎設施。

I·PARK1預計在今年底投入運作，處理能力為每日3,000公噸都市固體廢物。（環保署圖片）

同時，當局正多管齊下推動節約能源，包括綠色建築設計和認證，減低商業樓宇的用電量；公布私家車及的士綠色轉型路線圖，亦會加強社區回收。

他又表示，為推廣綠色交通，政府正在擴大電動車充電網絡，預計在今屆政府任期內，即在2027年前，全港將有超過20萬個停車位配備充電設施。政府亦已預留3億元以促進基於快速充電技術的公共充電網絡發展。

謝展寰強調，實現碳中和是艱鉅的挑戰，但也是唯一的選擇，呼籲社會擁抱綠色轉型，共建生態文明。