裸聊勒索｜借同志平台誘騙「來點更刺激的事」　33歲男失22萬積蓄

香港裸聊勒索案有上升及受害人年輕化趨勢，警方今年上半錄708宗舉報，較去年同期增加四成，年齡最輕僅12歲。香港警方今年4月聯同內地公安局搗破一個裸聊勒索集團，揭發不法之徒透過一個號稱「全球最大」的男同性交友平台搜獵，誘騙受害人「來點更刺激的事」，當偷拍裸聊影像後，哄騙下載惡意手機App盗取通訊錄，其後要脅購買點數卡「贖身」。有受害人花光22萬元畢生積蓄，在向家人借錢時揭發「中招」，至少31名受害人與該集團有關。



警方今年上半錄708宗舉報，較去年同期增加四成，年齡最輕僅12歲。（張浩維攝）

今年上半年裸聊勒索舉報升43.6% 兩名受害人僅12歲

警方今年上半年錄得708 宗裸聊勒索案舉報，較去年同期上升了43.6%，當中超過六成是30歲以下年輕人，兩成半學生，有兩名受害人年僅12歲，被騙去800元及5000元買點數卡。

網絡安全及科技罪案調查科於今年1月至7月進行代號「狂雷」的淨網行動，首次發現一個本地伺服器被用作裸聊勒索，當中載有大量受害人及其手提電話通訊錄。

警方示範，不法之徒利用惡意手機App以盗取通訊錄。（張浩維攝）

利用「全球最大」男同志平台接觸受害人 誘騙裸聊後要脅買點數卡

不法分子會從不同交友平台接觸受害人，當中包括一個自稱「全球最大」的男同志交友平台，當成功誘騙裸聊後，會進一步哄騙安裝惡意程式，若受害人允許程式讀取手機通訊錄，便會被要脅購買點數卡，否則將裸聊影片或相片傅送給其親人或朋友。

犯罪團伙活躍於江西省贛州市

警方調查發現，犯罪團伙活躍內地江西省贛州市，當地公安局於今年4月20日起展開拘捕行動，搗破團伙位於一個裸聊勒索營運中心，合共拘捕12名18 歲至 30歲內地男子，分別為主腦及核心成員，檢獲手機、電腦及劇本等。

至少有31名男受害者 包括10名大專生

警方指出，集團涉及至少31名男受害人，年齡介乎18歲至54歲，當中26人為30歲或以下青少年，有3名中學生及10名大專生，其中一名33歲男子，今年3月被勒索後，先後多次購買點數卡「贖身」，惟愈滾愈大最終花光22萬元儲蓄，他向家人借錢後，始知受騙報警。

網絡安全及科技罪案調查科署理總警司林焯豪表示，科技罪行並無疆界，警方「守網者」網頁將於本年第四季推出「快速自我檢測功能」，提供電腦及手機掃描工具，以清洗病毒。

網絡安全及科技罪案調查科（科技罪案組）警司譚威信提醒，切勿在網上任意裸露身體，並避免點擊不明來歷連結及下載可疑程式。