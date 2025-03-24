港人去年工資中位數2.05萬元　按年升3.6%　即睇你人工跑贏多少人

政府統計處今日（24日）公布去年收入及工時按年統計調查結果，2024年5月至6月，本港僱員的每月工資中位數為20,500元，較前一年的中位數19,800元高3.6%。至於時薪中位數為82.9元，較前一年同期高3.5%。以行業劃分，從事金融及保險、教育及公共行政（不包括政府）的僱員月入中位數最高，同為32,800元；其次是月入中位數為31,000元的「電力及燃氣供應；污水處理、廢棄物管理及污染防治活動」從業員。



此外，據調查所得，全港有12,300名僱員的時薪是40元，即現時最低工資的水平，較前一年少超過5,000人。今年5月後，最低工資將調整至42.1元，去年時薪少於42元的僱員，則有46,000人，意味他們今年五月後都可以受惠。



據政府統計處最新公布的數字，本港僱員2024年5月至6月的每月工資中位數為20,500元，較2023年同期的19,800元高3.6%。

男女月入工資中位數差距繼續拉闊

以性別劃分，男性的每月工資中位數為23,400元，女性則為18,100元，按年分別增加4%及3.6%。而男女每月工資中位數的差距，也由2023年5至6月的5,000元，拉闊至5,300元。

每周工作時數中位數為43.4小時 較2023年略升

調查結果也顯示，全港僱員每周工作時數中位數，在2024年5月至6月為43.4小時，較前一年同期升0.2小時。男性及女性僱員的每周工作時數中位數則分別為44.3及42.0。

金融及保險、教育及公共行政最賺錢 月入中位數達32,800元

若以行業劃分，在2024年5月至6月，從事金融及保險的僱員「追上」教育及公共行政（不包括政府）的僱員，一同居首，月入中位數最高，為32,800元；其次是月入中位數為31,000元的電力及燃氣供應；污水處理、廢棄物管理及污染防治活動僱員。頭三位與去年一樣，保持不變。

其他運輸、倉庫、郵政及速遞服務從業員 月入升幅跑贏大市

就月入中位數的按年變動而言，其他運輸、倉庫、郵政及速遞服務從業員，月入中位數為20,800元，按年升幅最高，達7.2%。其次是批發業從業員，行業的每月工資中位數為17,200元，按年增幅為5.2%。

時薪中位數為80.1元 仍有1.77萬人時薪為40元

至於時薪中位數，2024年5月6月為82.9元，較2023年同期高3.5%。本港僱員時薪的第5個、第10個、第25個、第75個及第90個百分位數，分別為46.1元、49.3元、59.2元、131.5元及209.3元。

在眾多年齡組別中，以35至44歲的人時薪中位數最高，達97.2元；其次是25至34歲的人，時薪中位數為86.7元。而55歲或以上的人，時薪中位數為66.7元，與前兩者有明顯差距。

此外，據調查所得，全港有12,300名僱員的時薪是40元，即現時最低工資的水平，較前一年少超過5000人。今年五月後，最低工資將調整至42.1元，去年時薪少於42元的僱員，則有46,000人，意味他們今年五月後都可以受惠。