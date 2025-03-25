公立醫院｜專科門診每次派藥量16周改為4周　骨科病人擔心不夠藥

【公立醫院／急症室收費／公立醫院新收費／公立醫院輪候時間／公立醫院收費懶人包】醫務衞生局及醫管局今日（25日）公布公營醫療服務收費改革，其中專科門診及家庭醫學專科門診每次派藥量亦有改變，由現時一般獲16星期藥量，改為最多4星期，意味着病人須更頻密到醫院取藥。有骨科病人擔心新安排下「唔夠藥」，指原本每半年取一次藥，已經不夠用，需要再自行配藥，如每次派藥縮減為一個月劑量，會對病者造成不方便。



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現時公立醫院的專科門診及家庭醫學專科門診，每次派藥一般最多可獲16星期的劑量，每項藥物15元，但也有部份病人可取得半年甚至一年劑量，足夠下次覆診前使用。醫管局原訂於本月24日起，派藥劑量改為最多不超過24星期，即約相等於半年劑量。

不過，醫務衞生局及醫管局今日（25日）公布明年1月1日起生效的新收費，專科門診及家庭醫學專科門診每次藥，縮減至最多只有4星期劑量。專科門診每項藥物收費增至20元，若以原本一般獲發16星期劑量來計算，意即每星期、每項藥物收費由最少不用1元，將增加至5元；而家庭醫學專科門診每項藥物，則由現時每項藥物收費15元，減至5元；獲發藥物劑量同樣由16星期縮減至最多4星期。

骨科病人盧小姐指，現時每年取兩次藥，都不夠用，要自行在外配藥。（夏家朗攝）

骨科病人憂不夠藥：痛起上嚟就要食㗎喇

取藥劑量將由一般約4個月縮減至一個月，變相要病人由4個月到醫院一次，變為4個月要走四趟來配藥。其中73歲的骨科病人盧小姐，已獲排期至2027年換骹，現時每年定期覆診一次，她認為專科門診費將增至250元，仍然可以負擔，但每次取藥量改為最多4星期則令她感到憂慮，說：「擔心唔夠藥，加藥費應該，知道出面買貴。」她指，現時醫院派發的一年骨科藥大約180元，但有時都不夠用，要在外配藥，「一日一粒都唔夠，痛起上嚟就要食㗎喇」。她表示，現時一年只須取兩次藥，日後要更頻密取藥，認為不方便。