國泰菲律賓返港航班煞停起飛　同機乘客：女子拒放手袋落地喊落機

國泰航空證實，星期日（23日）傍晚7時40分由菲律賓馬尼拉返香港的CX902航班，因起飛前一名乘客在機上主動要求下機，令航機須返回停機坪，導致航班延遲起飛。



國泰未有披露原因，惟同機一名乘客於周一（24日）晚上在社交媒體專頁發文，指在CX902班機起飛前，有1名女乘客三次拒應空中服務員要求將手袋放罝前方座位下方，更吵嚷稱不乘搭該航班要落機，否則會報警，導致航機要返回停機坪，航班因為比原定遲約兩小時，在周一（24日）凌晨零時02分才到抵港。



國泰航空證實3月23日傍晚7時40分菲律賓馬尼拉出發前往香港的CX902航班，一名女乘客（左二)在機上主動要求下機，導致航班延遲起飛。（MC Hugo上戴至Facebook專頁香港交通及突發事故報料區)

涉事航班遲約兩小時才起飛

國泰航空於今日（3月25日）回覆查詢時表示，就事件帶來的不便向顧客致歉，並感謝他們體諒。國泰指涉事CX902航班原定星期日（3月23日）傍晚7時40分（菲律賓與香港沒有時差）由馬尼拉出發回香港，因起飛前一名乘客在機上主動要求下機，導致航班延遲起飛。航機按照標準運作程序返回停機坪，並於同日晚上再次啟航前往香港。

CX902航班為每日定期航班，原定在每晚約10時15分到港。根據飛行網站資料，該班CX902星期日晚改至9時22分起飛，在周一凌晨零時02分抵港，遲約兩小時。

同機乘客目擊：女子三度拒絕將手袋放在前方座位下方

同機一名乘客周一（3月24日）在社交媒體發文披露事件內情，帖文指當時航機開始滑行，去到跑道準備起飛時，空姐再三要求一名女乘客按照安全守則，將手袋放在前方座位下方，但該女乘客拒絕，「最後仲話要返馬尼拉機場，唔搭呢班機，唔畀佢落機就即刻打911（報警）」。最後航機需取消起飛，繼而返回停機坪讓該女乘客落機，「搞到全機人要陪佢癲成班機delay（延遲）咗兩個鐘」。

發帖的乘客冀望國泰將涉事女乘客列入黑名單，禁止她再乘搭國泰航班。

航空公司可能向事主追討賠償 鄭中基「醉機事件」賠千萬

據了解，如乘客個人行為導致航空公司支付額外費用，航空公司可能會向當時人追討賠償。藝人鄭中基於2000年就因「醉機事件」需賠償巨款，事發時他乘搭由洛杉磯飛往台北的長榮航空客機，在機上喝了不少酒後開始鬧事，更攻擊機組人員，導致該班機急降美國阿拉斯加安克拉治國際機場。鄭中基由美國聯邦調查局FBI探員拘捕，除了留案底及罰款2,500美元外，更要賠償長榮航空相等於約1,000萬港元，以支付額油費及賠償其他乘客。