七欖｜周五起啟德體育園舉行　鄧竟成指已制定預案避免「甩轆」

國際七人欖球賽將在今個星期五起（28日），一連三日在啟德體育園主場館舉行。今屆賽事首設佔地7,800平方呎的七欖球迷村，提供餐飲攤位和樂隊演出等，持票觀眾可在賽事期間無限次進出。

運輸署預計賽事期間每日約有4萬觀眾進場，期間屯馬線班次會加密，主場館外的承啟道的士落客區亦會首次開放，但只准落客，上客則要到宋皇臺道上落客區。

至於體育園開幕後曾因桌球賽鬧出「逐客風波」惹爭議，啟德體育園總監鄧竟成指已制定預案和應變安排，體育園亦有提早跟欖總商量賽事安排，相信能順利合辦。



國際七人欖球賽將在今個星期五起（28日），一連三日在啟德體育園主場館舉行。（黃浩謙攝）

國際七人欖球賽將在今個星期五起（28日），一連三日在啟德體育園主場館舉行。（黃浩謙攝）

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球迷村提早關閉 主辦方：不影響氣氛

國際七人欖球賽將在今個星期五起（28日），一連三日在啟德體育園主場館舉行。今次賽事是首度移師啟德體育園舉行，亦是第一次在主場館外設置球迷村，佔地約7,800平方呎，當中設有餐飲攤位及表演舞台等，持票觀眾可任意進出，場內最多同時容納約4,000人。球迷村原定開放至每晚11時，不過早前中國香港欖球總會指，為減少對附近居民影響，星期五、六將提早至10時半關閉，星期日將提早至7時關閉。另外，原定於星期五晚的RubberBand表演，亦因時間及賽程安排取消。

欖總商務及業務營運執行董事榮拜仁今重申，提早關閉球迷村是考慮到對附近居民的影響，認為不影響賽事氣氛。而取消RubberBand的表演則是出於時間限制。

欖總商務及業務營運執行董事榮拜仁今重申，提早關閉球迷村是考慮到對附近居民的影響，認為不影響賽事氣氛。（黃浩謙攝）

場外進行安檢 不可帶超過35厘米雨傘

啟德體育園總監鄧竟成指，入場觀眾需要在主場館外圍進行驗票及安檢。由於天文台預測本港周末有可能下雨，他提醒觀眾不得帶超過35厘米的雨傘進場。

場內設施方面，33間餐飲店會全部開放；為配合場內表演，天幕將在星期五關閉，並會在星期六、日開啟，讓觀眾感受欖球狂熱氣氛。

啟德體育園總監鄧竟成指，入場觀眾需要在主場館外圍進行驗票及安檢。（黃浩謙攝）

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主場館外的士落客區首次開放

交通方面，運輸署總運輸主任洗佳慧指，賽事期間屯馬線將加密班次，並會安排空載列車應付加班，體育園附近亦會安排特別路線巴士。

運輸署提醒，賽事期間不設泊車位。屆時體育園會首次開放承啟道的士落客區，宋皇臺道的上落客區亦會正常運作。運輸署將根據現場人流數量，呼籲的士到場接載乘客。

運輸署總運輸主任洗佳慧指，屆時體育園會首次開放承啟道的士落客區，宋皇臺道的上落客區亦會正常運作。（黃浩謙攝）

警務處秀茂坪區指揮官謝翠恩預計，星期五的人流高峰時間是下午3至6時，星期六及日高峰期是早上10時至下午3時，其間每小時會有6,000至7,000人入場。警方將在賽事期間設應變部隊，應對突發事件。主場館南看台會設人數上限，如人數過多會截龍。

警務處秀茂坪區指揮官謝翠恩預計，星期五的人流高峰時間是下午3至6時，星期六及日高峰期是早上10時至下午3時，期間每小時會有6000至7000人入場。（黃浩謙攝）

「逐客令」風波會否重演？體育園：已制定預案

早前世界桌球大賽在啟德體育園舉行，因「逐客令」鬧出風波，問及今次會否事件重演，鄧竟成指欖總在舉辦賽事上有經驗，體育園亦有提早跟欖總商量賽事安排，制定預案和應變安排，相信能順利合辦。

政府早前要求啟德欖球賽設發言人，問及進度如何，鄧竟成指「今日我坐喺到，代表體育園同大家做發言人」，稱園方重視與公眾發放新資訊。