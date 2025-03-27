殺校︱周秀娜母校鴨脷洲街坊學校獲派0班　申請下學年私營小一

教育局本月13日向各官津小學派發「開班信」，兩間小學下學年被「派0班」，其中一間為逾70年歷史的鴨脷洲街坊學校。今日（27日）為學校回覆教育局「救校」方案的最後限期，該校法團校董會表示希望局方能考慮繼續資助營辦津貼小一班級，同時，會提出方案於下學年以私營方式開辦小一班級。



黃大仙區天主教博智小學及南區鴨脷洲街坊學校下學年被「派0班」資助小一，教育局早前提出三個解決方案，分別為停辦、與他校合併或者改為私營。

鴨脷洲街坊學校法團校董會今日表示，透過交流會收集不同持份者意見。學生、家長、校友、教職員及區內幼稚園教職員等，一致支持學校繼續營辦。校董會已向教育局反映，希望局方能考慮學校的「特別情況」，繼續資助學校開辦津貼小一班級。

與此同時校董會將提出方案，於2025-2026學年以私營方式開辦小一，校方下月11日前向教育局提交計劃書。校方表示全體教職員定必謹守崗位，繼續用心照顧好每一位學生，學校運作亦會一切如常。

鴨脷洲街坊學校1954年由福利會創辦，1987年遷至利東邨現址。2023/24學年全校有9 班、共144人。校董會日前曾稱，近年整體人口結構問題備受關注，適齡學童持續減少，「對香港教育界帶來不少衝擊」，並指南區情況尤其嚴峻。