衞生署化驗經社交媒體購入減肥產品 揭含治療心臟病、糖尿病成分
衞生署今日（27日）公布，早前在社交媒體平台購獲多種報稱從海外獲得的減肥產品，產品的包裝有泰文、中文和英文字，懷疑是未經註冊藥劑製品。化驗結果顯示，部分產品的樣本含有治療心臟病、糖尿病及甲狀腺功能減退成分，分別有導致低血壓和電解質不平衡、噁心和腹瀉、心律不整和高血壓副作用，提醒市民切勿購買或服用該產品。
含有呋塞米、甲福明和甲狀腺素 副作用有低血壓、腹瀉、心律不整
衞生署表示，根據情報，早前在社交媒體平台購獲多種報稱從海外獲得的減肥產品。化驗結果顯示，部分產品的樣本含有「呋塞米」（frusemide）、「甲福明」（metformin）和「甲狀腺素」（thyroxine），三者均屬《藥劑業及毒藥條例》下的第1部毒藥。
署方表示，「呋塞米」用以治療心臟病，副作用包括低血壓和電解質不平衡；「甲福明」用以治療糖尿病，副作用包括噁心和腹瀉；「甲狀腺素」用作治療甲狀腺功能減退，副作用包括心律不整和高血壓。含有上述成分的產品只可在醫生指示下使用，並憑醫生處方在註冊藥劑師監督下於獲授權毒藥銷售商（即藥房）出售。
衞生署籲已購買的市民立即停止服用
有關產品的包裝有泰文、中文和英文字，懷疑是未經註冊藥劑製品。根據《藥劑業及毒藥條例》，所有藥劑製品須獲香港藥劑業及毒藥管理局註冊，方可於市面銷售。非法售賣或管有未經註冊藥劑製品或第1部毒藥均屬刑事罪行，每項罪行一經定罪最高罰款10萬元及監禁兩年。衞生署強烈呼籲市民切勿購買或服用成分或來歷不明的產品，未經註冊藥劑製品的安全、素質及效能均未獲保證。
衞生署呼籲已購買相關產品的市民應立即停止服用，如有疑問或服用後感到不適，應立即徵詢醫護人員的意見。署方重申，市民要控制體重，應注意均衡飲食及做適量運動。在服用任何藥物作體重控制用途前，應先諮詢醫護人員的意見。
衞生署藥物辦公室網頁已備有「有關肥胖問題及纖體產品的健康訊息」及「含未標示西藥成分減肥產品」資料，供市民參閱。