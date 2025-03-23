保良局羅傑承中學肇慶交流團8人染諾如病毒　衞生署：或食物污染

位於青衣的保良局羅傑承（一九八三）中學逾百名師生上周四（20日）出發參加肇慶三日交流團，部分師生期間出現嘔吐及發燒等病徵，疑爆腸胃炎。衞生署今日（23日）表示，該團共有135名師生參加，當中20名學生及一名教師上周五（21日）至周六（22日）陸續出現與諾如病毒感染吻合的病徵，包括嘔吐、腹瀉和發燒，其中18人曾在當地求醫，全部情況穩定並已出院，其中八人對諾如病毒呈陽性反應。



衞生署表示，經分析個案的發病時間，中心初步未能排除個案經進食受污染食物而受到感染。



位於青衣的保良局羅傑承（一九八三）中學有120名中五生參加肇慶交流團，部分師生出現嘔吐及發燒等病徵。（學校網頁截圖）

21名師生上周五至周六出現徵狀 18人在肇慶當地求醫

衞生署衞生防護中心表示，根據教育局提供的資料，中心上周六知悉該交流團懷疑出現急性腸胃炎群組個案後，即時展開流行病學調查。該團共有135名師參加，當中20名學生及一名老師自上周五上午約11時至上周六早上約8時的期間內，陸續出現與諾如病毒感染吻合的病徵，包括嘔吐、腹瀉和發燒。

衞生防護中心表示，中18人曾在當地求醫，全部情況穩定並已出院，其中八人對諾如病毒呈陽性反應。中心已向受影響學校提供有關急性腸胃炎傳播、預防和控制的健康建議，並會繼續跟進事件和進行流行病學調查，包括安排患者收集糞便樣本作化驗。

21人有共同食團餐 學校近期無急性腸胃炎爆發個案

中心表示，正從不同方向調查是次諾如病毒爆發個案的可能源頭，包括經人傳人、或受污染的食物或環境傳播的可能性。初步調查結果顯示，所有21名受影響人士除團餐外，並未有進食其他共同食物，近日該學校亦沒有急性腸胃炎爆發個案；經分析個案的發病時間，中心初步未能排除個案經進食受污染食物而受到感染。中心已把相關的流行病學調查資料通報廣東省衞生當局，並獲悉內地已就個案展開調查。

肇慶的七星岩大橋日前受到強風影響而出現變形。（廣州日報）

本港急性腸胃炎的活躍程度自去年12月底起上升

中心表示，除內地外，其他香港人的旅遊熱點近日亦出現急性腸胃炎爆發。日本感染性腸胃炎的求診數字在過去數周持續處於高水平，當地近月亦在不同地區發生由諾如病毒引起的大型食物中毒爆發個案；新加坡的腹瀉求診數字亦較去年同期為高；台灣的腹瀉疫情仍為近五年最高，化驗顯示大部分群組個案由諾如病毒引起。提醒市民外遊時要提高警覺，注意個人、環境及食物衞生，以減低受感染的風險。

至於本地，中心指急性腸胃炎的活躍程度自去年12月底起上升，並在近月維持在較高水平；今年1月及2月分別錄得57及49宗急性腸胃炎爆發個案，而3月份截至15日共錄得21宗急性腸胃炎爆發個案。中心指當中大部分爆發個案由諾如病毒引致。

病毒性腸胃炎較常見於天氣較涼的季節，可由多種病毒引致，最常見的是諾如病毒和輪狀病毒。病毒性腸胃炎的主要病徵是腹瀉及嘔吐，其他病徵包括頭痛、發燒及腹痛。患者通常在染病後一至兩天出現病徵，視乎致病病毒類別，病徵可持續一至十天。