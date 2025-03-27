啟德體育園｜七欖期間啟用廢物分解系統　年處理200噸廚餘及紙類

國際七人欖球賽周五（28日）起一連3日舉行，啟德體育園宣布引進首台大型廢物分解系統，經成功試驗後，將在七欖期間正式投入運作，以處理活動的廚餘和紙類廢物。該系統每年可將逾200噸的廚餘、紙杯及其他紙製容器轉化為堆肥，預計近85%固體廢物經處理後將直接蒸發成水蒸汽，協助園區於大型活動期間減少廢物棄置量，進一步推動綠色體育發展。



料為七欖每日處理600公斤廢物 轉化成100公斤堆肥

園方公布，全新的微生物技術分解系統，會在七欖期間正式投入運作，預計活動期間每日最多可處理近600公斤廢物。系統將24小時運作，經過加熱、攪拌以及除臭除菌，有效將600公斤的廢物轉化為100公斤堆肥，其餘部份則轉化為蒸汽排放。

啟德體育園行政總裁莊澤基（John Sharkey）表示，賽事期間，主場館的33個餐飲設施將全面開放，加上零售館、美食海灣及球迷村提供各式美食及飲品。工作人員將把收集得來的廚餘、紙杯及其他紙製容器，放入全新運行的分解系統。確保大家能享受全新七欖熱烈氣氛的同時，積極為減碳貢獻一份力量。

啟德體育園引進首台大型廢物分解系統，配合其他節能系統減碳，進一步推動綠色體育發展。 （啟德體育園提供圖片）

配合其他節能系統減碳 包括太陽能板及集雨系統

此外，園內的建築物配備最新的節能系統，例如超過10%的屋頂區域覆蓋太陽能板，提供熱水和電力，每年有效減少約1,000噸碳排放。場館還設有雨水收集系統，經處理後滿足各場館約25%的灌溉需求。園區綠化率超過30%，種植超過1,000棵樹木，減少城市熱島效應並提升視覺舒適度，為周邊社區提供更舒適的休憩空間。