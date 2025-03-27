七人欖球入場必知5件事　國泰機低飛維港！球迷村必去+25米高煙火

七欖｜七欖球迷村｜香港國際七人欖球賽將於周五至周日（28日至30日），在全新落成的啟德體育園熱烈舉行！《香港01》好食玩飛頻道記者為球迷整理了七欖入場前必知5大亮點，包括必睇國泰飛機低飛維港、球迷村娛樂體驗、南韓啦啦隊助興、表演時間表等，讓大家在這盛大的欖球派對玩到最盡！



香港國際七人欖球賽將於3月28日至3月30日盛大舉行！（旅發局圖片）

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七欖入場前必知【1】國泰飛機低空飛維港

在啟德機場時代，飛機低飛九龍城密集大廈上空的畫面，曾經是香港的標誌性畫面之一。為紀念啟德機場一百週年，國泰航空的A350客機，將於香港國際七人欖球賽的最後一天飛越維多利亞港，低飛至啟德主場館鄰近的上空，向傳奇機場致敬。想親眼見證一次啟德集體回憶再現的朋友，記得唔好錯過！👉🏻立即預訂香港國際七人欖球賽門票

CX8100飛行路徑將沿着維多利亞港，低飛至啟德主場館鄰近的上空。（fb@Cathay Pacific）

國泰飛機低空飛維港

日期：2025年3月30日

起飛時間：約下午4時（香港時間）

觀賞地點：啟德體育園、中環、灣仔、北角

*當日活動將會在實際天氣情況許可下進行。



七欖入場前必知【2】開幕激光表演＋閉幕25米高十色煙火

除了有飛龍舞獅為首天比賽打響頭炮，開幕禮亦引入嶄新的激光投影表演。不僅融合了標誌性的香港元素圖案，還將呈現經典的賽事場景，搭配多變的閃爍效果與強勁的音樂節奏，點燃全場氣氛。

閉幕式上，打開天幕的球場上空將呈獻炫目煙火匯演。四方看台上蓋將安裝28個發射點，以多角度發放25米高的十色煙火，交織壯觀煙火畫面。配合球場草坪上多支8米高的火焰巨柱助慶，為一連三天的賽事劃上完美句號。

飛龍舞獅效果模擬圖（旅發局圖片）

七欖入場前必知【3】南韓人氣啦啦隊跳「三振舞」助興

賽事期間，南韓冠軍級棒球隊啦啦隊、憑「三振舞」於網絡爆紅的「起亞虎啦啦隊」其中7員，包括隊長金韓拿、劉世彬、朴星垠、千素妍、李昭旻、尹世麗和高嘉彬受邀來港打氣助陣。首次來港的七位啦啦隊明星將於賽事期間表演應援舞，並在主場館及七欖球迷村進行快閃表演，以活力四射舞蹈與現場觀眾互動，掀起全場高潮！

憑「三振舞」於網絡爆紅的「起亞虎啦啦隊」來港打氣助陣。（旅發局圖片）

七欖入場前必知【4】南舞台強勁表演陣容

主場館內南舞台，表演陣容強勁，包括英國著名電子舞曲先驅DJ Pete Tong、以《Freed from Desire》聞名的意大利唱作歌GALA及屢獲音樂大獎的英國搖滾樂隊Kaiser Chiefs！

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南舞台表演時間表

● 3月29日星期六

下午2時30分：GALA

下午6時35分：DJ Pete Tong



● 3月30日星期日

下午4時40分：Kaiser Chiefs



七欖入場前必知【5】球迷村有嘢食有歌聽

啟德體育園東面的多用途活動區域，賽事期間亦設香港七欖球迷村開放予持票球迷，設有直播比賽的大螢幕、30多個餐飲攤位、酒吧、商店和兒童專區，並提供娛樂體驗及預先安排的球隊見面會，非常適合大小球迷一起創造更多七欖歡樂回憶。

一連三日，共15支本地樂隊和六位不同風格的DJ 將在七欖球迷村的舞台演出。音樂表演陣容包括一些曾在香港大球場表演過的Red Stripe、Helium 3 和香港欖球界熟悉的DJ Ben Cullen。屆時，演藝人員和吉祥物均會不時亮相，與觀眾互動！

七欖球迷村提供老少皆宜的娛樂體驗及預先安排的球隊見面會。（旅發局圖片）

球迷還可以與喜愛的球隊球員合照和索取簽名，包括預先安排的球隊見面會，包括中國香港男、女子七人欖球代表隊等。球迷還可以與香港國際七人欖球賽賽事大使，分為是撒力菲（Waisale Serevi）、科比斯（DJ Forbes）、 京治（Tyla King）、咸美頓（Jim Hamilton）、高迪（Andy Goode）、鄭家慈及姚錦成，以及一些欖球界的傳奇人物進行交流。

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七欖球迷村

位置：啟德體育園東面多用途活動區域

關閉時間：星期五及星期六晚上10:30、星期日晚上7:00



吉祥物會不時亮相，與觀眾互動！（旅發局圖片）

香港國際七人欖球賽日期、地點及交通方法

香港國際七人欖球賽 2025

日期：2025年3月28至30日

地址：香港啟德承啟道38號（啟德體育園主場館）

交通方法：啟德港鐵站及宋皇臺港鐵站，步行10至15分鐘均可抵達園區



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