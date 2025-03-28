港明年辦亞太國際教育協會年會　蔡若蓮：提供大量學術合作機會

教育局局長蔡若蓮3月27日在印度德里出席亞太國際教育協會年會暨展覽，在協會主席手上接過會旗，並宣布下屆在香港舉行，日期定於明年2月23至27日。蔡若蓮在年會閉幕典禮上致辭時表示，香港作為亞洲國際都會，定能為所有來賓帶來獨一無二的體驗；加上粵港澳大灣區是世界級創科樞紐，提供大量學術合作機會，誠邀海外夥伴來港出席年會。



演講稱香港是理想升學目的地

亞太國際教育協會年會暨展覽是全亞太區最具規模的教育年會。 在今屆年會上，蔡若蓮以「留學香港」為題發表演講，指香港着力發展成為國際專上教育樞紐，擁有5所名列世界百強的公帑資助大學，整個城市充滿活力、重視生活質素和安全，並在教學與研究均追求卓越成就，是理想的升學目的地。

期間蔡若蓮也參觀了大學校長會國際化小組獲教資會資助設立的香港館，了解各教資會資助大學積極拓展國際網絡，招收來自更多不同地區學生來港升學。此外，她到訪展覽場內其他攤位，與不同國家和地區的代表交流。

教資會秘書長鄧特抗亦在年會暨展覽專題研討會上發表演說，介紹香港在高等教育的優勢，提及各教資會資助大學約四分一學生、七成教職員來自香港以外地區，並與全球各地院校簽訂超過2,600份學生交流協議，顯示各院校致力提升高等教育多元化和加強與各地院校協作。