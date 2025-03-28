公院收費改革｜減免機制放寛受惠人數倍增　社署社工工會憂難應對

政府周二（25日）提出公營醫療收費改革方案，其中包括優化醫療費用減免機制，預計合資格受惠人數由30萬增至140萬，隨即引來社會關注，醫務社工人手是否足夠處理。消息指，醫管局研究推出網上申請系統，目標最快明年第二季市民可透過「HA Go」應用程式申請醫療費用減免。



社署社工總工會主席梁建雄指，市民要申請醫療費用減免，需經過醫管局醫務社工或社署社工審批，市民經「HA Go」申請減免，只是改變了社工得到申請者資料的方式，無助應付大幅增加的申請數目。他期望當局落實「兩級制」，改由醫管局其他崗位審批通過經濟審查的申請，有特殊原因的申請者，才交由社工審批。



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曾任醫務社工的社署社工總工會主席梁建雄今日（28日）在商台節目指，現時市民要申請醫療費用減免，需經過醫管局醫務社工或社署社工審批，審批時會考慮申請人的經濟因素例如收入及資產，以及有否特殊原因，再批出豁免醫療服務收費證明書。

就當局目標讓市民透過「HA Go」減免，梁建雄認為問題徵結在於人手，稱現時全港醫務社工只有數百人，即使連同社署社工亦只有約2,000人，未計當中有人屬行政工作崗位，強調若只由社工審批，現時人手不足以應付增加的申請數目，「HA Go只係一個工具」，「工具係無解決到人力嘅問題，只係令（申請）資料回流到我哋（社工）嘅方式唔一樣」。

社署社工總工會主席梁建雄指，市民經「HA Go」申請醫療費用減免，無助社工應付大幅增加的申請數目。（資料圖片/魯嘉裕攝）

梁建雄認為，當局可以落實「兩級制」，由醫管局其他崗位審批通過經濟審查的申請，有特殊原因的申請者，才交由社工審批。

醫管局指，費用減免機制最長有效期，會由12個月延長至18個月，可以減省醫務社工處理文件的工作量。惟梁建雄指出，現時內部有指引，除非申請人屬長者等經濟條件較少變動人士，又或申請人本身已經出入醫院，才會獲批12個月減免期，否則一般申請人多數只獲批三個月或六個月費用減免，關注指引會否改變。

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他不認同醫管局稱，140萬合資格人士不會全部同一時間提交申請，指方案出爐後，已收到有關查詢，稱今次方案，獲批醫療費用減免有效期由現時的12個月，延長至18個月，市民「肯定係提早嚟攞」，不會留待有醫療需要時才申請，強調現行機制若不改善，「一定應付唔到」。

梁建雄又強調，醫務社工的工作應該是為病人提供輔導、離遠支援、家庭支持等服務，而非留意病人戶口、保險情況等行政工作，期望當局可以落實兩級制，讓社工回到專業本身。