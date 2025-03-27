公立醫院費用｜學者把脈：改一筆過撥款 倡錢跟病人走增效率

政府近日公布公立醫院收費改革方案，研究醫療制度改革的理工大學專業及持續教育學院院長阮博文認為僅「小動作」、「杯水車薪」，無助香港減省醫療開支。他認為人口老化加上藥物等成本上漲，醫管局經費鐵定居高不下，問題癥結在於不少輕症患者佔用昂貴的住院服務。他特別指出，醫管局每年獲得一筆過撥款，各間醫院沒有誘因增加服務效率，「做又三十六，唔做又三十六」，令病人輪候時間加長。



阮博文建議撥款制度改為「錢跟病人走」，即醫院每服務一個病人便能獲得政府相應的資助，或由病人的醫療保險支付費用，推動醫院縮短病人輪候時間。另一方面，政府應把部份資源改為撥給基層醫療，協助治療輕症患者，同時加強預防慢性病，才能改善香港整體醫療效率，應對人口老化問題。



醫院管理局擬由2026年1月1日起將急症室收費改為免費及需繳400元兩級制。(夏家朗攝）

醫療成本、人手上升 病人有否受惠？

翻查2014年至2024年數據，醫管局支出增加超過8成，一年開支約一千億元；急症室每次診症成本由1,140元增至2,030元，整體開支上漲8成；醫生人數同期增加近3成，就診人次維持約210萬人次，但次緊急個案輪候時間不減反增。醫管局醫生、護士和專職醫療人員由3.6萬人增至4.6萬人，同期病人平均住院日數由5.7天增至6.7天。

01觀點：公營醫療要改革的不只是收費

香港理工大學專業及持續教育學院院長阮博文認為公立醫院收費改革僅為「小動作」。（資料圖片）

急症室輕症病人收費增一倍 阮博文推算醫管局每年收收3.5億

政府近日公佈公立醫院收費改革，明年1月起急症室除危殆及危急病人外，其餘病人收費由180元，加至400元，急症病床每日住院費用300元。非緊急放射診斷及病理檢驗服務，由免費改為收費50元至500元不等。

香港理工大學專業及持續教育學院院長阮博文研究醫療服務管理及政策多年，他認為公立醫院收費制度改革能理順和解決現時部份問題，例如急症室等候人數多，但對於解決醫療開支節節上升不能幫補太多，形容只是「小動作」、「A Drop in the Bucket（杯水車薪）」，無助醫療融資。

以急症室每年服務200萬人次，約8成人屬「非緊急」類別，收費加至400元，假設到訪急症室的人次不變，推算得出醫管局每年可多收3.5億元，佔醫管局一年逾千億開支僅0.3%。

阮博文推算，急症室服務加價後，每年約增加3.5億元收入。（夏家朗攝）

人口老化、新藥較貴 長者醫療開支等於一般人6倍

醫管局開支在10年間增加超過八成，阮博文分析，香港人口持續老化，將成為一個「超級老人社會」，而每名長者的醫療開支為一般人的6倍，令醫管局近年開支節節上升。

第二個因素是醫管局持續採用新研發藥物、儀器、醫療方法等，亦令成本上升。根據醫管局數據，藥物開支升幅10年間由49億元升至131億元。

根據醫管局數據，藥物開支升幅10年間由49億元升至131億元。（資料圖片）

學者：部份病人不應住院 導致效率低

阮博文引述曾有研究指，部份公立醫院住院病人，其症狀可於門診、日間醫療中心等處理。根據醫管局2024年報，普通科住院病人每日成本為6,920元，而普通科門診成本不足十分之一，僅為665元。

呢個先係好大問題，我哋用差唔多7,000蚊一日嘅病牀，去醫一啲小病，啲小病可能喺門診一千幾百就解決咗，呢個就係我哋嘅效率問題囉。 理工大學專業及持續教育學院院長阮博文

阮博文認為可能因為醫生較為保守，即使病人病徵輕微也建議他們入院觀察，亦可能因為住院費用便宜，部份人動輒致電999要求送院治理；另一方面，部份安老院缺乏醫生支援，當長者發燒或感冒時，職員便將他們送院。

有研究指，約一半住院病人的病症，可於門診或日間醫療中心處理。 （夏家朗攝）

政府應重新分配資源及人手 加強基層醫療

阮博文認為政府有需要提高「分配性效率」，亦即是資源應投放在哪些部門及服務。他認為將大部份醫療資源投放在公立醫院是「最貴但唔係最有效」。他建議政府重新分配醫管局、衞生署、基層醫療、長期安老及護老服務等的資源及人手，加強基層醫療預防及治療的效果，亦可以考慮補貼家庭醫生，將病人由公立醫院引向其他醫療機構。

學者認為，政府長遠應改革公立醫院資助制度，才能提升效率。(盧翊銘攝）

建議由一筆過撥款改為「錢跟病人走」

阮博文又認為醫管局需要提升「技術性效率」，例如縮短病人輪候時間。他指現時政府每年一筆過撥款予醫管局，由局方分配給轄下聯網，再分配給各間醫院。他說：「有冇病人都係咁多錢，佢哋冇誘因要提升效率，做又36唔做又36。」

例如輪候時間咁長，可唔可以開埋夜更去做，清咁啲輪候時間？開咗會吸引多咗病人嚟我哋呢間醫院，但資源又係咁多，咪做死自己？等陣出錯咪又畀人鬧？所以咪效率咁低。 理工大學專業及持續教育學院院長阮博文

他指英國、紐西蘭、新加坡等已將撥款制度改為「錢跟病人走」，即醫療機構每服務一名病人才能獲得相應的資助，或者由病人的醫療保險或自己支付，令公營醫療機構有動力加快服務更多病人。他舉例在台灣，白內障病人通常等候兩、三日便能做手術，香港卻要等兩、三年。

全世界都改咗，得香港未改成『錢跟病人走』，𠵱家已經好遲，係要馬上做，個問題唔係加少少價錢就解決到。 理工大學專業及持續教育學院院長阮博文

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望特首或司長牽頭 盡快改革醫療服務

阮博文過去多次向政府提出改革醫療資助及服務架構的建議，但礙於服務散落於多個政策局，例如醫衞局主管醫療、勞福局掌控安老服務等，難以統籌。他建議由行政長官或政務司司長牽頭，全面檢視資源及人手分配問題，否則香港醫療系統難以應付日益老化的香港人口，庫房公帑亦難以有效運用。