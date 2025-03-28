八旬婦死因｜疫情期間腸出血　等救護車35小時才轉院　裁死於自然

八旬女病人在2022年第五波疫情期間於佛教醫院作康復治療期間，因直腸出血需轉往伊利沙白醫院治理，等候逾1天後才由救護車送院，惟到伊院後經歷三次心臟停頓，醫護建議家人接受讓她自然死亡最終離世。法醫指其死因為慢性缺血性心臟病急性發作。專家指轉院決定恰當，惟救護車的輪流情況亦難以預料。死因裁判官林希維今（27日）就女病人死因作出裁決，裁定她死於自然。



林官指，無可否認當時的救護車服務比預期慢得多，但事發時正值新冠疫情的高峰，情況無法與疫情前後相比，現時救護車服務已經在15分鐘內到達，認為無需向消防署作出建議。



死者家屬在庭外回應指，對事件感到難過，亦明白事發時正值疫情，但對於救護車遲到一事，認為1小時是可以接受，但：「遲到35個鐘，無理由咁離譜。」



死者次子孔煥成(左)曾出庭作供。他們在聆訊後稱，對救護車延遲35小時是離譜。(陳蓉攝)

死者司徒彩梨（終年84歲），於2022年2月6入住伊利沙白醫院，後轉往佛教醫院進行復康治療，其後再因直腸出血需轉回伊院治療，惟因疫情關係，需等候逾1天後才由救護車送院，並於2天後離世。研訊不設陪審團，醫管局以有利害關係方列席聆訊。死者的兩名兒子有列席。

心臟病是死者的固有自然疾病

死因裁判官林希維裁決時指出，據死者主診醫生徐芷珩的臨床觀察、伊利沙伯醫院病理學科顧問醫生卓華解剖發現，以及心臟科專家陳日新醫生的意見，認為證人的口供可信，接納死者的死因為慢性缺血性心臟病急性發作。

死者腸出血並非引發其心臟病的原因，她本身患有高血壓、高血脂等疾病，這些情況亦只會加劇病情惡化，心臟病為死者的固有的自然疾病，因此裁定死者是死於自然。

佛教醫院已有相關預案

對於家屬曾建議佛教醫院應作出預案，林官稱，佛教醫院本來已有相關的預案，沒有採取是因為院方得到的資訊是救護車會在15分鐘內到達，而非沒有預案，因此認為無需向院方作建議。林官稱，法庭完全明白兩位家屬的傷痛，亦真心希望他們能從傷痛中恢復。

女病人司徒彩梨因細菌感染先在伊利沙伯醫院留醫。（梁偉權攝）

女病人司徒彩梨後來被送到佛教醫院接受復康治療，期間因大便有血，最後決定轉回伊利沙伯醫院。

2022年3月正值第五波疫情，女病人司徒彩梨等候一天，才有救護車幫她轉院。（林振華攝）

病人入院時有感染症狀要服抗生素

死因庭早前傳召死者的主診醫生高瀚揚作供，高指出，女病人有尿道感染，亦有糖尿病、高血壓、高血脂等病歷紀錄，及有呼吸急速的情況。當日他為病人檢查，發現她雙腳有水腫，探肛無出血，但種菌檢查發現死者體內有克雷伯氏菌，需接受起碼3星期的抗生素治療。

與家人商討後轉院作復康治療

高醫生稱考慮到病人要長期住院，加上其子染上新冠肺炎，因此與家人商討為病人轉院接受復康治療。伊利沙伯醫院為急症醫院，若病人留在伊院治療則要長期臥床，不利康復，佛教醫院則是復康醫院，空間較大，人手亦比較多，因此常見的做法是在病人情況穩定後，開始考慮轉院。

死者次子作供時曾稱，當時家人想母親出院回家休養，惟他們仍在考慮時，醫院已安排其母轉到佛教醫院，而記錄板亦指家人同意轉院。

病人轉院後大便有血

佛教醫院駐院醫生田輝作供指，病人在3月2日從伊院轉往佛教醫院，其血壓、脈搏及血含氧量，生命表徵均正常，直至3月5日凌晨，病人大便有血，建議轉回伊院做內窺鏡檢查，亦為她處方止血藥，在等待救護車期間，團隊有定期監察事主的血糖水平。

疫情期間需要更多時間準備救護車

田醫生指出，院方致電消防處為死者安排救護車，一般而言，救護車在10分鐘內會到場，惟當時為疫情期間，醫療資源的需求較大，需要更多時間才能安排救護車。

轉院後心臟停頓了3次

病人轉到伊院後，由醫生徐芷珩診治，徐在報告指出，病人轉回伊院後曾經歷3次心臟停頓，且在搶救期間，亦弄至肋骨斷裂。故在第三次心臟停頓後，醫療團隊與家屬商討，決定不再進行入侵性治療，再停頓將不再作搶救，讓病人自然離世，病人最終在同年3 月 8 日凌晨 1 時多死亡。

心臟科醫生轉院安排恰當惟救護車情況難料

威爾斯親王醫院心臟科主管陳日新作供時指出，認為佛教醫院的轉院安排恰當，因為病人的下腸胃大量出血，佛教醫院沒有抽血服務，醫生難估計需從伊院取多少血包，做法可能會比轉院耗費更多時間，而救護車的輪流情況亦難以預料。

案件編號：CCDI-123/2023(SH)